Hollandalı Lotte van Drunen'dan Motokros Şampiyonluğu - Son Dakika
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Hollandalı Lotte van Drunen'dan Motokros Şampiyonluğu

Hollandalı Lotte van Drunen\'dan Motokros Şampiyonluğu

17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak erkek egemen branşta yeni başarılar hedefliyor.

09.09.2024 12:52
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Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (MXWomen) zirvede tamamlayan 17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, erkek egemen branşta yeni başarılar hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası son ayağının ardından sezonu ilk sırada tamamlayan Hollandalı Lotte van Drunen, AA muhabirine, motor sporlarına 4 yaşında başladığını anlattı.

Yarışlarda erkeklerin arasında rekabet ederek yükseldiğini kaydeden Drunen, "Afyonkarahisar'da yarışmaktan son derece zevk alıyorum. Geçen yıl yarışlarda üçüncü olmuştum. Daha yeni MXWomen sınıfına yükselen biri olarak çok erken bir yaşta bu yıl şampiyonluğu kazanmak çok değerli bir şey." dedi.

"Önümde uzun bir yol var"

Birden fazla kez dünya şampiyonu olmak istediğini dile getiren Drunen, şöyle konuştu:

"Gelecekteki hedeflerim bunlar. Tabii biraz da erkek yoğunluğu yüksek olan bu sporda, erkeklerin arasında daha fazla rekabet edip, kendimi o seviyeye taşımak istiyorum. Burada üçüncü yarışım oldu. Çok güzel bir pist, güzel yarışlar geçiriyorum. Genelde yarışın başında zorlanıyorum. Yavaş başlıyorum. Sonlara doğru en hızlı olacağımı bildiğim ve kendime güvendiğim için dert etmiyorum. Sonlara doğru hızlanarak sonuca gidiyorum. Önümde uzun bir yol var. Yarışlara devam edeceğim."

Kaynak: AA

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