2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metre kategorisinde Hollandalı Jens van 't Wout, altın madalya kazandı.
İtalya'daki organizasyonun 8. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metre yarışları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.
Final yarışını 2 dakika 12.21 saniyelik dereceyle bitiren Jens van 't Wout, altın madalya elde etti. Hollandalı sporcu, erkekler 1000 metre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını aldı.
Güney Koreli Hwang Dae-heon, 2.12.31'lik zamanıyla gümüş, Letonyalı Roberts Kruzbergs ise 2.12.39'lük süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Hollandalı Van 't Wout Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?