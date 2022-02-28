Horozkent'in kızları Aydın'dan zaferle döndü - Son Dakika

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Horozkentspor, 4. hafta maçında konuk olduğu Aydın 7 Eylül Gençlik'i geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Üstek Group Horozkent Spor Kulübü, Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda 4. Hafta maçında Aydın 7 Eylül Gençlik ve Spor Kulübüne konuk oldu. Adnan Menderes Spor Kompleksinde oynanan maçta 11.dakikada Gamze Tan'ın frikik golüyle geriye düşen yeşil siyahlılar 21'de Ela Telli'nin ceza sahasının dışından attığı golle eşitliği sağladı. Gol sonrası Yedek kulübesine koşan Horozkentli futbolcular, geçen hafta oynanan Soma maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Semanur Özçetin'e destek vererek golü ona armağan etti. Maçta eşitliği sağlandıktan sonra ataklarını sıklaştırın Denizli ekibi, 34'te Hasibe Karagönlü ile öne geçti (2-1).

Grubunda namağlup lider

İlk yarısı bu şekilde sona eren maçta yeşil siyahlılar, üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. 56.dakikada Sude Karabuğa ile farkı ikiye çıkaran Horozkent, 73'te Sude ile bir gol daha buldu (4-1).

Ev sahibinde 90.dakikada kazanılan penaltıda Gamze Tan, topu ağlarla buluşturdu. 4-2 biten maçın ardından Horozkent, Grubunda çıktığı 3 maçı da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. - DENİZLİ