Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti - Son Dakika
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Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

03.04.2022 15:44
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor, Afyon İdmanyurdu'nu 8-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor, Afyon İdmanyurdu'nu 8-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor Kulübü, 8. Hafta maçında sahasında Afyon İdmanyurdu'nu konuk etti. Yeşilköy Sahasındaki maça etkili başlayan yeşil siyahlılar henüz 5.dakikada Raziye Kabak'ın attığı golle öne geçti. 10.dakikada Elif ile farkı ikiye çıkaran Denizli ekibi, 20.dakikada Sevgi ile durumu 3-0 yaptı. 38 ve 43'te Elif Duru ile iki gol daha bulan Horozkentspor, 45'te Sude'nin attığı golle ilk yarıyı 6-1 önde kapattı.

İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen yeşil siyahlılar, 53'te Sude, 73'te de Eşif'in golleriyle maçı 8-2 kazandı. Maçta Elif Duru 4 gole yıldızlaşırken, gol sayısını 10'a çıkararak gol krallığında zirveye bir adım daha yaklaştı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kritik maçta Horozkentspor'i yalnız bırakmadı. Soyunma odasında takıma destek olan Atik, takıma başarılar diledi. Atik'in yanı sıra Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya ve Denizlispor Onursal Başkanı Mustafa Üstek de maçı yakından takip etti. - DENİZLİ

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti - Son Dakika


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