Hradec Kralove, Beşiktaş'a Veda Etti - Son Dakika
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Hradec Kralove, Beşiktaş'a Veda Etti

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Hradec Kralove Teknik Direktörü Horejs, genç takımın tecrübesizliğine ve taraftar atmosferine vurgu yaptı.

Hradec Kralove Teknik Direktörü David Horejs, çok genç bir takıma sahip olduklarını ve bugünkü mağlubiyette siyah-beyazlı taraftarların Tüpraş Stadyumu'nda oluşturduğu atmosferin de büyük etkisinin bulunduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove, ilk müsabakada olduğu gibi Beşiktaş'a yine 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Hradec Kralove Teknik Direktörü David Horejs, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bugünkü maçtan sonra Beşiktaş'ın gücünü gördük. İki gol attılar ve gol yemediler. Bundan sonrası için yollarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Atmosfer yüzde 100 etkili oldu"

İlk maçta daha iyi oynadıklarına dikkat çeken Horejs, "Ama büyük bir şans kaybettik. Rakip 10 kişiydi, şansları değerlendiremedik. İlk maçta bu şansı azalttık. Bugün de şanslar bulduk, değerlendirmedik. Çok genç oyuncularım var, atmosfer yüzde 100 etkiledi. Oyuncularımız bu tür tecrübesi yok. Daha fazla gol şansı bulduk ama değerlendiremedik" şeklinde konuştu.

Karşılaşmadan önce Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosfer için Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tomas Sivok'tan bilgi aldığını da belirten tecrübeli teknik adam, "Maç öncesi oyuncularıma çok zor bir atmosferin bizi beklediğini anlattım. Sivok'tan da taraftarla ilgili bilgiler aldım. Böyle bir atmosfer bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Ayakta kalmaya çalıştık" dedi.

Filip Cihak: "Tüm futbolcular böyle bir atmosferde oynamak ister"

27 yaşındaki stoper Filip Cihak ise siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahsederek, "Tüm futbolcular böyle bir atmosferde oynamak ister. Ben ilk defa oynuyorum. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmak için çok uğraştım. Böyle bir atmosferde oynadığım için çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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