Hull City, Antalya\'ya kampa geldi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi.
Özel uçakla Hull kentinden Antalya'ya gelen kafile, havalimanından çıktıktan sonra Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele hareket etti.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımın, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacağı kaydedildi.
Öte yandan, Hull Cityli 100 taraftar da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi.
Takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayların tek sorumlusu olarak TFF'yi gösteren Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Sözlerine devam eden Koç, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar çıkarız. Bu kararı alırsak görevi bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarıp o zaman görevi bırakırız." ifadelerini kullandı.
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