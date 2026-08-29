Hull City, Coventry'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hull City, Coventry'yi 1-0 Geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Coventry'yi 1-0 yenerek 6 puana ulaştı. Haftaya galibiyetle başladı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Coventry'yi 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Hull City, deplasmanda ligin bir diğer yeni ekiplerinden Coventry ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başlayan Kaplanlar'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic, bugünkü mücadeleye; Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles, Regan Slater, Morita, Bellumi, Karl Stroud, Oliver McBurnie 11'i ile sahaya çıktı.

Konuk ekipte 59. dakikada oyuna giren Liam Millar, 82. dakikada fileleri havalandırdı.

Hull City, bu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 2. hafta sonunda puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi ekibin ise 2. hafta sonunda puanı bulunmuyor.

Acun Ilıcalı'nın ekibi Premier Lig'e iyi başlangıç yaptı. Turuncu-siyahlılar, gelecek hafta evinde Aston Villa ile karşılaşacak. Frank Lampard yönetimindeki Coventry ise Manchester City'ye konuk olacak.

Kaynak: İHA

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City, Coventry'yi 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
Fethiye’deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

20:04
Fenerbahçe, Amrabat’ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti
19:53
Muğlaspor’dan 1. Lig’de tarihi galibiyet
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet
19:44
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
19:12
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
18:48
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 20:12:05. #7.12#
SON DAKİKA: Hull City, Coventry'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement