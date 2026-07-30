Hull City\'den Premier Lig İyimserliği

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Premier Lig'deki yolculukları için iyimser olduğunu söyleyerek, "Çok çalışacağız ve bu performansı sahaya yansıtırsak en az 40 puan toplayacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın yanı sıra Teknik Direktör Sergej Jakirovic ve futbolcular Lewie Coyle ile Oli McBurnie katıldı. İlk olarak Premier Lig'de farklı bir anlayış içinde olmayacaklarını belirten Jakirovic, "Aslında Premier Lig'de yaklaşımımız benzer olacak. Ancak birçok oyuncu ve hoca bu ligde zorlanabilir. 16 oyuncu getirme planımız var. Başarımız kalitemize de bağlı. Başarı şansımız kaliteyle artacaktır. Takım ruhu ve fedakarlığa çok önem veriyorum. Bir dönem transfer ambargosu da vardı bundan iyi çıktığımızı düşünüyorum. İyi bir takım ruhu yakaladığımızı düşünüyorum. Çok güçlü takımlar var ligde ama bizim de mücadele edebileceğimiz çok takım da var. Başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İyimser olduğumu söyleyebilirim"

Hull City'nin, Premier Lig yolculuğunda iyimser olduğunu ve başarılı olacaklarını inandıklarını söyleyen Sergej Jakirovic, "Bizim için zorlu bir yolculuk olacak. Çok farklı örnekler var. Doğru oyuncuları takıma kazandırmak çok önemli. Maddi kaynaklarımızı akıllıca harcamalıyız. Bu anlamda çok dikkatli hareket etmeliyiz. Her zaman farklı planlarımız olmalı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Premier Lig'deki yolculuğumuzda iyimser olduğumu söyleyebilirim. Çok çalışacağız ve bu performansı sahaya yansıtırsak en az 40 puan toplayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Benim için film gibi bir yolculuk oldu"

Kısa bir sürede Kayserispor ile ligde kalma mücadelesinden Hull City ile Premier Lig'e çıkma serüveninin sorulması üzerine Jakirovic, "Futbolda her şey çok hızlı gelişiyor. Kayserispor'a gittiğimde herkes bana 'Deli misin?' demişti. Kayseri çok zor bir durumdaydı. Orada başarılı olduk. Daha sonra belki de Acun beyle tanışmasam kariyer yolculuğum farklı olabilirdi. Tanıştık, süreç böyle gelişti ve Hull City'de başarılı olduk. Tek başıma da değilim. Çok güçlü bir ekibim var. Televizyon yorumcuları yorumlarında hep 'Hull City küme düşecek' dedi ama biz başardık. Benim için film gibi bir yolculuk oldu" diye cevap verdi.

Türkiye Ligi'nden transfer hedefi olup olmamasıyla ilgili gelen soruya ise 49 yaşındaki teknik adam, "Eminim Türkiye'de çok iyi futbolcular var. Özellikle 4 büyüklerde çok iyi isimler var. Ama isim vermekten kaçınıyorum. Olay aslında finansal. Maaş yükleri çok fazla. Bu da olayları çok etkiliyor" şeklinde yanıt verdi.

Son olarak Hull City'deki geleceğini de değerlendiren "Sözleşmem devam ediyor, herhangi bir sıkıntım yok. Hull City'yi evim gibi görüyorum. Burada mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Lewie Coyle: "Premier Lig'e hazır olmalıyız"

Premier Lig'e çıkmalarından ötürü mutlu olduklarını söyleyen Kaptan Lewie Coyle, "Çok heyecanlıyız. Uzun süredir hedefimiz olan bir başarıydı. Güzel bir ekibimiz var. Premier Lig'e çıktığımız için mutluyuz. Sezona hazırlanıyoruz. Premier Lig'e çıkmak çok büyük bir başarı ama özellikle Hull City'de olduğum için, buranın yerlisi olduğum ve burada doğduğum için ayrıca mutluyum. Hull City çok tutkulu insanların olduğu bir şehir. O yüzden çok mutluyum. Geçen seneki başarımızın en büyük sebeplerinden biri takım ruhu oluşturmamız ve takım savunmamızdı. Bu sene buna daha fazla ihtiyacımız olacak. Bunu yapmak Premier Lig'de çok önemli. Benim de hiç Premier Lig tecrübem yok. Takım olarak hazır olmalıyız" açıklamasında bulundu.

Oli McBurnie: "Milli takıma çağrılmadığım için hayal kırıklığı yaşadım"

Geçen sezon takımı Premier Lig'e çıkaran golü atan ve Acun Ilıcalı ile girdiği gol iddiasıyla gündem olan golcü futbolcu Oli McBurnie, "Başkanla bu sezon için herhangi bir şey konuşmadık ama belirli sözler vermem gerekecek. Geçen sezon o golü atmam çok iyi oldu. Başkanla da genel olarak iyi bir ilişkimiz var. Eminim konuşacağızdır ve o bana bir hedef koyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Milli takıma çağrılmadığı için üzgün olduğunu da belirten İskoç futbolcu, "Milli takıma çağrılmadığım için hayal kırıklığına uğradım. Güzel bir sezon geçirdim. Hak ettiğimi düşünüyordum. Ben de katkı yapabilirdim ama hocamızın kararı. Böyle olunca bir yandan da ekstra tatil yapma şansım oldu. Çağrılmamanın belki olumlu yanı bu oldu" ifadelerini kullandı.