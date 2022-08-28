Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti - Son Dakika
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Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti

28.08.2022 16:38

Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası Hakkı Tufan, 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı. Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti.

Hakkı Tufan

DİYALİZ VE ŞEKER HASTALIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun süredir diyaliz ve şeker hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen Hakkı Tufan'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

KIZININ HAFTAYA DÜĞÜNÜ VARDI

Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı. Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Spor Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti - Son Dakika


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