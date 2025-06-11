Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti - Son Dakika
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Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti

Süper Lig\'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı\'nın takımının başına geçti
11.06.2025 12:57
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jakirovic, geçtiğimiz sezon Kayserispor ile Süper Lig'i 45 puanla tamamladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük görevine, Kayserispor'dan ayrılan Sergej Jakirovic getirildi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

KAYSERİSPOR'DA FARK YARATTI

Sergej Jakirovic'in geride kalan sezonun ortasında başına geçtiği Kayserispor, Süper Lig'i 45 puanla 13. sırada tamamladı. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geride kalan sezonda averajla ligde kalmıştı.

Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti

Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic'in açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Bosnalı teknik adamla güvendiğini söyledi ve, "Onun, bize getireceği futbola inanıyoruz ve daha da önemlisi, kariyeri boyunca kazanan biri olduğunu kanıtlamış bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, Kayserispor, İngiltere, Hull City, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Averajla ligde kaldı. Bir düşseydi ne iyi olurdu. Futbolu çok bilen acun. 15 1 Yanıtla
  • 248612:
    Ne harikası yaratmış.Kayseri şampiyon mu olmuş,Avrupayamı gitmiş 4 1 Yanıtla
  • emir2003:
    Fenerbahçeyle uğraşın biraz ya, yazıklar olsun 0 1 Yanıtla
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