Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kutlamaların adresi Hull şehir meydanındaki City Hall oldu. Binlerce taraftarın doldurduğu meydanda büyük bir coşku yaşanırken, kulüp başkanı Acun Ilıcalı futbolcularla birlikte taraftarlara seslendi.
Şehir meydanında Türk bayrakları dalgalanırken, İngiliz futbolseverlerin Acun Ilıcalı'ya gösterdiği sevgi kutlamalara damga vurdu. Premier Lig başarısını hep birlikte kutlayan Hull City taraftarları, uzun süre tezahüratlar ve alkışlarla takımlarını destekledi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Hull City'nin Premier Lig Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?