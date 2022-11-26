İtalya'ya gideceği iddia ediliyordu! Ozan Tufan hakkında net açıklama geldi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Milli futbolcunun geleceğine ilişkin takımın teknik direktörü Liam Rosenior önemli açıklamalarda bulundu.

"OZAN TUFAN ÇALIŞMAYI SEVDİĞİM HARİKA BİR OYUNCU"

Ozan Tufan'ın Salernitana'ya transfer olacağı iddialarına açıklık getiren Rosenior, "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Ozan'ın, olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum. İnanılmaz bir kariyeri vardı. Şu anda sürece olan bağlılığı ve benimle çalışmaya olan coşkusundan dolayı gerçekten mutluyum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama Ozan Tufan çalışmayı sevdiğim harika bir oyuncu, umarım bu mümkün olduğu uzun süre devam eder." dedi.

"KULÜPTEN AYRILMAK İSTEDİĞİNE DAİR HİÇBİR BELİRTİ YOK"

Rosenior ayrıca, "Ozan Tufan'la yaptığım son konuşma gerçekten verimli geçti. Aslında bana mesaj attı. Fitness programı üzerinde çok çalışıyor. Kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadelerini kullandı.