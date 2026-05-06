Hülya Avşar Cup, 25. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hülya Avşar Cup, 25. Yılını Kutladı

Hülya Avşar Cup, 25. Yılını Kutladı
06.05.2026 03:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gerçekleştirilen turnuvada 300'den fazla sporcu yarıştı, sosyal sorumluluk projeleri vurgulandı.

HÜLYA Avşar Cup turnuvası, 25'inci yılında Antalya'da 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya Belek'teki Megasaray Club'da 20-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda masters kategorisinde farklı yaş gruplarından 300'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın basın toplantısı ve ödül töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Hülya Avşar Cup ile 5'inci kez iş birliği yaptıklarını belirterek, hedeflerinin Türk tenisinin gelişmesi, yaygınlaşması, yetenekli oyuncular keşfetmek ve yetiştirmek olduğunu söyledi. Şahin, "Dar gelirli ve başarılı yüzbinlerce öğrenciye burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hülya hanımla bu anlamda ortak bir noktamız var. O da turnuva gelirleriyle maddi imkanları sınırlı gençlere eğitim ve spor bursu sağlıyor. Bu turnuvada yine iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu turnuvaya 27 yaş kategorisinde 300'ün üzerinde tenisçi katıldı. Mücadele eden herkesi kutluyorum" dedi.

Turnuvaya adını veren Hülya Avşar ise organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmadığını belirterek, "Hülya Avşar Cup'ın 25'inci yılında Antalya'da tenis severlerle bir araya geldik. 2001 yılından bu yana düzenlediğimiz Hülya Avşar Cup, bir spor etkinliği olmanın ötesinde, genç yeteneklere destek olan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu. Her yıl yüzlerce sporcuyu bir araya getiriyoruz. Farklı yaş kategorilerinden geniş katılımcı profiliyle, rekabetin, centilmenliğin ve spor kültürünün en güçlü örneklerini kortlara taşıyoruz. Bu organizasyonun en anlamlı tarafı ise elde edilen gelirin sosyal faydaya dönüşmesi. Bugüne kadar çok sayıda maddi imkanı sınırlı ancak başarılı öğrenciye eğitim desteği ve spor bursu sağladık. Bunu sadece ben değil hep birlikte yaptık. 25'inci yılımızda da hem Türk tenisinin gelişimine katkı sunmaya hem de geleceğin sporcularına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Kemal Şahin ve milli sporcu Samiye İdil Özkeresteci'nin, Hülya Avşar ve antrenörü Korhan Akın ile yaptığı gösteri maçı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hülya Avşar Cup, 25. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:39:22. #7.13#
SON DAKİKA: Hülya Avşar Cup, 25. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.