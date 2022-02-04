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Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı

04.02.2022 13:10
Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayatını kaybeden Akyazı Gençlikspor futbolcusu Hünkar Baykal anısına düzenlenen futbol turnuvasında, şampiyon Hendek Gençlikspor takımı oldu.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayatını kaybeden Akyazı Gençlikspor futbolcusu Hünkar Baykal anısına düzenlenen futbol turnuvasında, şampiyon Hendek Gençlikspor takımı oldu.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ilçenin tanınmış isimlerinden olan eski Akyazı Gençlikspor futbolcusu Hünkar Baykal anısına U-14 Futbol Turnuvası düzenlendi. Akyazı Sentetik Futbol Sahası'nda 1 Şubat tarihinde başlayan ve üç gün devam eden turnuva final müsabakası ile son buldu. Sakaryagücü ile Hendek Gençlikspor arasında oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan Hendek Gençlikspor turnuvanın şampiyonu oldu.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül törenine Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri İshak Göz, sporcular ve aileleri katıldı. Ödül töreninde Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, eski Akyazı Gençlikspor Futbolcusu Hünkar Baykal'ın çocukları Ferhat Baykal ve Akyazı Belediyesi çalışanı Serhad Baykal'a plaket takdim etti. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ise Akyazılı olan TFF Hakemi Atilla Karaoğlan'a plaket verdi. Plaketlerin verilmesinin ardından ise turnuvanın ilk dört takımı kupalarına kavuştu.

Turnuvada dördüncü olan Alaağaçspor'a kupasını Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri İshak Göz, üçüncü olan Aslan Futbol Kulübü ise kupasını Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz verdi. Turnuva ikincisi olan Sakaryagücü takımına kupalarını MHP İlçe Başkanı Ali Dertli takdim etti. Final müsabakasında 1-0'lık galibiyetle şampiyon olan Hendek Gençlikspor ise kupasını Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün elinden aldı. Başkan Yardımcısı Öztürk turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. - SAKARYA

Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı
Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı
Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı
Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı
Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı
Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı

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Hisarcık, gençlik, Futbol, Akyazı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hünkar Baykal Turnuvası tamamlandı - Son Dakika Spor


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