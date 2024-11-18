Hurma: VAR'da Yabancı Hakem İyi Olmalı - Son Dakika
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Hurma: VAR'da Yabancı Hakem İyi Olmalı

Fatih Karagümrük Başkanı Hurma, VAR'da yerli veya yabancı ayrımı değil, iyi ya da kötü ayrımı olmalı.

18.11.2024 15:23
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Süper Lig kulüplerinin VAR'a yabancı hakem getirilmesi yönündeki isteklerine ilişkin, "Geçtiğimiz sezon kendi ülkelerinde ne kadar şaibeye karışmış hakem varsa, Türk hakemlerinin yaptıklarını devam ettirmek üzere buraya getirildi. Futbolda yerli veya yabancı ayrımı olmaz, iyi ya da kötü ayrımı olur" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, isim sponsorluğu için Solwie Energy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen imza törenine sponsor firma CEO'su Samet Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma katıldı.

"Bu desteği şampiyonlukla taçlandırırız"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli dostum Samet Koç'a teşekkür ederim. Bu dönemde takımlara sponsor aktarmak hiç kolay değil. Türk sporunun ve Türk sanatının en ihtiyaç duyduğu şey sponsorluk. Buna diğer firmalar da katılır. Onların desteklemediği sanat ve sporun uluslararası seviyede rekabet etmesi mümkün değil. Sanat ve sporda iyi olmayan bir ülkenin de medeni seviyeye çıkması maalesef mümkün değil. Bu bağlamda devletimizden de sponsorluk yasasını tekrar gözden geçirmesini dilerim. Bunu bütün kulüplerimiz adına söylüyorum. Biz de evrensel olan spor ve sanatta dünyadaki rakiplerimiz ile rekabet edebilelim. Karagümrük şanlı geçmişi ve tutkulu insanları ile Türk futbolunun başladığı yıllarda en etkin ve en saygın kulüplerinden biri olmuştur. Futbola önemli insanlarda kazandırmıştır fakat nitekim bir semt kulübüdür. Bu semt takımına destek olan sponsorumuza gerçekten teşekkür ediyorum. Umuyorum ki onların bu desteğini biz de sezon sonunda şampiyonlukla taçlandırırız" diye konuştu.

Yeni sezonu değerlendirerek devam eden Başkan Hurma, "Bu sezon geçtiğimiz sezonun travması ile başladı. Avrupa kupalarına katılsın diye kurduğumuz takım küme düştü. Bunu hazmetmek ve yapabileceklerimize odaklanmak kolay bir iş değildi. Sonradan bu iradeyi ortaya koyduk. Çok da iyi bir kadro kurduk" cümlelerine yer verdi.

"Yabancı veya yerli değil, iyi veya kötü hakem ayrımı olmalı"

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da çok fazla gündemi meşgul eden hakem hataları ve yabancı VAR hakemi uygulamasına da değinen Hurma, "Geçtiğimiz sezon da yabancı VAR hakemi uygulaması uygulandı. Kendi ülkelerinde ne kadar şaibeye karışmış hakem varsa, Türk hakemlerinin yaptıklarını devam ettirmek üzere buraya getirildi. Futbolda yerli veya yabancı ayrımı olmaz, iyi ya da kötü ayrımı olur. Kendi ülkelerinde standartların üzerinde olan VAR hakemleri getirilirse bugünümüze bir katkı sağlayabilir. Geçtiğimiz sezon gibi olursa mevcut düzenin devamı olacaktır" şeklinde konuştu.

İmzaların atılmasının ardından Başkan Hurma, Samet Koç'a Karagümrük forması hediye etti ve futbolcularla beraber kameralara poz verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hurma: VAR'da Yabancı Hakem İyi Olmalı - Son Dakika

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