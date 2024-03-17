- Hüsamettin Balcı: "Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor"
İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, Adanaspor maçının ardından, "Hayallerimiz var. İnşallah buraları atlattıktan sonra, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki süreçte Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor. Şu anda hayal olarak görünüyor ama hayaller insanları bir yerlere götürüyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, "Bu oyun sabır gerektiren bir oyundu, zor olacağı çok net belli. Ligin sonu yaklaştıkça, boyu kısaldıkça zor maçlar bizi bekliyordu. Oyuna iyi başladık ama 20. dakikadan sonra kendi oyun karakterimizden biraz uzaklaşınca rakip oyunu biraz daha bizim sahada oynar pozisyonda oldu. Açıkçası devreyi berabere bitirmek son 20 dakikası iyi bir şeydi. Devre arasında yapılan oyuncu değişiklikler ve oyuncuların isteği ve arzusu ikinci yarı oyunu bizim lehimize çevirdi. Böyle maçlar çok zordur. Stres altında oynamak, puana ihtiyaç varken o puanı kopartabilmek. Allah'a şükür bizim takımımız bunu becerdi. Bu işin başında sabırlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Oyunun sonuna kadar da bu sabrı gösterdik" diye konuştu.
İlerleyen süreçte büyüyen bir Ümraniyespor olacağını belirten Balcı, "Lig bitene kadar alabileceğimiz en yüksek puanları almak istiyoruz. Bundan sonraki zorlu süreçte de takımımızın birlik ve beraberliğine, oyuncuların iştahına güveniyoruz. Başkanımız bize çok destek veriyor, hayallerimiz var. İnşallah buraları atlattıktan sonra, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki süreçte Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor. Şu anda hayal olarak görünüyor ama hayaller insanları bir yerlere götürüyor. Bizim de Ümraniyespor olarak böyle bir hayalimiz var. İlerleyen süreçte hem sahanın içinde hem sahanın dışında büyüyen bir Ümraniyespor'u herkes görecek" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Hüsamettin Balcı: Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini Fred attı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında 13. dakikada Fred'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak gol sevinci sırasında tribünden atılan yabancı madde İsmail Kartal'a isabet etti. Fenerbahçe sağlık ekibi, Kartal'ın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) sona erdi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 9 ülkeden 389 sporcu mücadele etti. Yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan İçmeler açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediyeleri törenle verildi.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda Bilecik 1969 ile 1-1 berabere kaldı. Çeşme Belediyespor ise en yakın takipçisi olan Tire 2021 FK'yı mağlup ederek liderlikten ikinci sıraya düştü.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara Gölbaşı Tesisi'nde düzenlenen Avrupa Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye 1 Kadın Milli Takımı, finalde Hollanda'ya 2-0 yenilerek gümüş madalya elde etti. Organizasyonda Hollanda birinci, Danimarka ve Belçika ise üçüncü oldu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bütün camianın şampiyonluğa inandığını söyledi. Timur, ayrıca yabancı hakem önerisini değerlendirdi ve iç transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Zonguldak Spor Basket 67 Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele verdiği sezonda ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Takım, kupa kaldırarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred yaklaşık 30 metreden şahane bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Fred'in Süper Lig'deki ilk golü oldu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?