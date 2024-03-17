Hüsamettin Balcı: Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor - Son Dakika
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Hüsamettin Balcı: Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, Adanaspor maçının ardından, 'Hayallerimiz var. İnşallah buraları atlattıktan sonra, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki süreçte Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor. Şu anda hayal olarak görünüyor ama hayaller insanları bir yerlere götürüyor' dedi.

17.03.2024 20:48  Güncelleme: 20:51
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- Hüsamettin Balcı: "Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, Adanaspor maçının ardından, "Hayallerimiz var. İnşallah buraları atlattıktan sonra, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki süreçte Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor. Şu anda hayal olarak görünüyor ama hayaller insanları bir yerlere götürüyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, "Bu oyun sabır gerektiren bir oyundu, zor olacağı çok net belli. Ligin sonu yaklaştıkça, boyu kısaldıkça zor maçlar bizi bekliyordu. Oyuna iyi başladık ama 20. dakikadan sonra kendi oyun karakterimizden biraz uzaklaşınca rakip oyunu biraz daha bizim sahada oynar pozisyonda oldu. Açıkçası devreyi berabere bitirmek son 20 dakikası iyi bir şeydi. Devre arasında yapılan oyuncu değişiklikler ve oyuncuların isteği ve arzusu ikinci yarı oyunu bizim lehimize çevirdi. Böyle maçlar çok zordur. Stres altında oynamak, puana ihtiyaç varken o puanı kopartabilmek. Allah'a şükür bizim takımımız bunu becerdi. Bu işin başında sabırlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Oyunun sonuna kadar da bu sabrı gösterdik" diye konuştu.

İlerleyen süreçte büyüyen bir Ümraniyespor olacağını belirten Balcı, "Lig bitene kadar alabileceğimiz en yüksek puanları almak istiyoruz. Bundan sonraki zorlu süreçte de takımımızın birlik ve beraberliğine, oyuncuların iştahına güveniyoruz. Başkanımız bize çok destek veriyor, hayallerimiz var. İnşallah buraları atlattıktan sonra, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki süreçte Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor. Şu anda hayal olarak görünüyor ama hayaller insanları bir yerlere götürüyor. Bizim de Ümraniyespor olarak böyle bir hayalimiz var. İlerleyen süreçte hem sahanın içinde hem sahanın dışında büyüyen bir Ümraniyespor'u herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adanaspor, Balcı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüsamettin Balcı: Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor - Son Dakika

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