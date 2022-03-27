Hüseyin Eroğlu: "Serimize devam etmek istiyoruz" - Son Dakika

- Hüseyin Eroğlu: "Serimize devam etmek istiyoruz"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde yakaladıkları çıkış sürecini Adanaspor maçıyla da devam ettirmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi elde eden Altınordu, milli aranın ardından Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son üç maçta gol yemeden kazanılan 9 puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Adanaspor maçı ile ilgili olarak Altınordu TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Menemenspor ile başlayan galibiyet serilerinin sürdüğünü ve bunu devam ettirmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Son üç maçta aldığımız 9 puan çok değerli. Bizim yakaladığımız seriyi sürdürmemiz için Adanaspor ile oynayacağımız karşılaşma çok önemli. O maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

"Favori takımlar daha çok kaybedecek"

Spor Toto 1. Lig'de son yılların en enteresan liginin oynandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ligin üst sırasındaki takımlar puan kaybetmeye başladı. Ben ligde favori gözüken birçok takımın puan kayıplarına devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda bizde iyi çıkış yakalamış takımlardan birisi olarak gözüküyoruz. Oyuncularımızın da performansı ve mücadele gücü çok iyi. Sahada istediğimiz oyunu oynuyoruz. Ligde kolay hiçbir maç yok. Kazanmak için maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi U14 ve U13 Takımı sporcuları, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde İnciraltı Kent Ormanı'na giderek toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çevredeki çöpleri topladı. Çevredeki vatandaşlar da sporculara alkışlayarak destek verdi.