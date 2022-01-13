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Hüseyin Eroğlu: "Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz"

13.01.2022 20:54

- Hüseyin Eroğlu: "Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Tuzlaspor deplasmanında 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Tuzlaspor deplasmanında 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Futbolcular Furkan Metin ve Volkan Fındıklı da Keçiörengücü mağlubiyetini Tuzlaspor karşısında telafi etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, pazar günü saat 13.30'da Tuzlaspor'a konuk olacak. Maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcular Furkan Metin ve Volkan Fındıklı açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu: "Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz"

Pazartesi akşamı kazanmaları gereken Keçiörengücü maçını kaybettiklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Başkent ekibi karşısında iki defa öne geçmemize rağmen bireysel hatalardan dolayı gol yiyerek maçı kaybettik. Artık o maç geride kaldı. Tuzlaspor ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Takımda şu anda bazı sakatlıklar var, onlar da dönünce kadro anlamında bir rekabet olacak. Pazar gününe kadar iyi hazırlanıp Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Futbolcular telafi peşinde

Altınordu'da son haftalarda yükselen formuyla öne çıkan genç oyunculardan Furkan Metin, pazar günü oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Furkan Metin, sezonun ilk yarısını istedikleri gibi bitirdiklerini hatırlatarak, "Devre arası kampını iyi geçirerek ikinci yarıya başladık. Keçiörengücü maçında istediğimiz sonucu alamadık. Bu hafta çok iyi çalışıp, Tuzlaspor maçını kazanıp tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Volkan Fındıklı da, "Tuzlaspor ligde bizim iki puan üstümüzde yer alıyor. İki takım adına da önemli bir karşılaşma. Eyüp stadından galibiyetle dönerek iç sahada kaybettiğimiz maçı telafi edip İzmir'e dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu: Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz
Hüseyin Eroğlu: Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz
Hüseyin Eroğlu: Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz

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Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Tuzlaspor, Tuzla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hüseyin Eroğlu: "Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz" - Son Dakika
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