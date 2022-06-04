Hüseyinoğlu: "Takımımız genel olarak iyi performans sergiledi" - Son Dakika
Üye Girişi

Hüseyinoğlu: "Takımımız genel olarak iyi performans sergiledi"

04.06.2022 13:43
Hüseyinoğlu: "Takımımız genel olarak iyi performans sergiledi"

TFF 3. Lig takımlarından Fatsa Belediyespor'da Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu, geride kalan sezonda takımın genel olarak iyi bir performans sergilediğini söyledi.

TFF 3. Lig takımlarından Fatsa Belediyespor'da Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu, geride kalan sezonda takımın genel olarak iyi bir performans sergilediğini söyledi.

2021-2022 sezonunu değerlendiren Niyazi Hüseyinoğlu, "Takım genel olarak iyi performans sergiledi. Puanlarda toplayarak düşme potasına girmeden sezonu tamamladık. Genel olarak değerlendirdiğimizde performansımızı takımı ve kulübü play-off oynatmak için ikna etmeye çalıştım. Bazı sebeplerden dolayı da daha ileri gitme şansımız olmadı. Devre arasında takviye yapamadık. Bir oyuncu transferi yaparak sezona devam ettik. Sıkıntılarımızı net olarak gördük. Mali sebeplerden dolayı bu sıkıntıları da yaşamamız normaldi. Performansımıza bakıldığında daha iyi yerlerde de olabilirdik ligde. Şansız maçlar oldu ve bu maçlarda talihsiz puanlar kaybettik" dedi.

Yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek olanlarla ilgili yönetime raporu sunduklarını ifade eden Hüseyinoğlu, "Bu yıl kulüpleri zorlu maliyet tabloları bekliyor. Kısıtlı bütçesi olan takımları zorlu bir sezon bekliyor diyebiliriz. Takımda kalmasını istediğimiz futbolcular bayağı yüksek maliyetlere transfer yapılacak gibi gözüküyor. Özelikle dış transferde takımımızda ki oyunculara büyük rağbet vardı ve bu oyuncularımızın takımda kalması biraz zor gibi bizim açımızdan gözüküyor. İyi teklifler aldıklarını biliyorum. İç transferde de sıkıntılar yaşayacağımızı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Hüseyinoğlu, yeni sezonda hedeflerinin takım olarak üst sıralar olduğunu sözlerine ekledi. - ORDU

YORUMLAR
500
Belediye ödenek ayırmadı, başkan istifa etti Belediye ödenek ayırmadı, başkan istifa etti Karşıyaka'nın içi rahat Karşıyaka'nın içi rahat
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyinoğlu: 'Takımımız genel olarak iyi performans sergiledi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hüseyinoğlu: "Takımımız genel olarak iyi performans sergiledi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement