Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basını JTBC'ye açıklamalarda bulundu.

'İLK ANDA ÇOK ŞAŞIRDIM'

Süper Lig'i değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı" dedi.

'15 GOL ATARSAM SAAT ALACAKLAR'

Gol hedefi hakkında ilk kez açıklama yapan Hyeon-gyu Oh, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENCE BU HAYATIMIN GOLÜ"

Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta attığı röveşata golü hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" sözlerini sarf etti.

8 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Beşiktaş ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Oh Hyeon-gyu, çıktığı 8 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.