Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, Güney Kore basınına açıklamalarda bulundu. Gol hedefi hakkında konuşan yıldız isim, ''15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum'' dedi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basını JTBC'ye açıklamalarda bulundu.

'İLK ANDA ÇOK ŞAŞIRDIM'

Süper Lig'i değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı" dedi.

'15 GOL ATARSAM SAAT ALACAKLAR'

Gol hedefi hakkında ilk kez açıklama yapan Hyeon-gyu Oh, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENCE BU HAYATIMIN GOLÜ"

Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta attığı röveşata golü hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" sözlerini sarf etti.

8 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Beşiktaş ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Oh Hyeon-gyu, çıktığı 8 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Güney Kore, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 19:57:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.