İBB'den Sevgililer Günü'nde Renkli Buz Pisti Etkinliği - Son Dakika
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Spor

İBB'den Sevgililer Günü'nde Renkli Buz Pisti Etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Silivrikapı Buz Pisti'nde 'Aşkların En Güzel Pisti' etkinliği düzenleyecek. 35 çiftin katılacağı etkinlikte çeşitli gösteriler ve yarışmalar gerçekleştirilecek.

12.02.2025 18:00  Güncelleme: 18:01
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde renkli bir etkinliğe imza atacak. Silivrikapı Buz Pisti'nde organize edilecek 'Aşkların En Güzel Pisti' organizasyonunda 35 çift, sıra dışı bir gün yaşayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilileri buz pistine davet ediyor. Spor İstanbul'un Silivrikapı Buz Pisti'nde 'Aşkların En Güzel Pisti' adıyla düzenleyeceği ve çok renkli görüntülere sahne olacak Sevgililer Günü etkinliğine, toplam 35 çift alınacak. Sevgililer Günü etkinliği, birer saatlik dört ayrı seans halinde planlandı.

"Romantik slalom parkuru"

Deneyimli patencilerin bir gösteri yapacağı etkinlikte, 'Romantik Slalom Parkuru', 'Eşli Buz Pateni Gösterisi' ve 'Mini Yarışmalar' da organize edilecek. Katılımcılara küçük hediye ve ikramların sunulurken bir de anı fotoğrafı çekim alanı oluşturuldu. 'Aşkların En Güzel Pisti' etkinliğini katılımcılarını alanda başka sürprizler de bekliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor İBB'den Sevgililer Günü'nde Renkli Buz Pisti Etkinliği - Son Dakika

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