İBB Spor Okulları Gelişim Ligi'nde Final Heyecanı - Son Dakika
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Spor

İBB Spor Okulları Gelişim Ligi'nde Final Heyecanı

25.05.2025 18:13  Güncelleme: 19:09
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İBB Spor Okulları Gelişim Ligi'nde final karşılaşmaları İstanbul Tuzla'da yapıldı. 450 sporcunun mücadele ettiği etkinlikte, çeşitli branşlarda şampiyonlar belirlendi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, genç sporcuların olimpiyat potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İBB Spor Okulları Gelişim Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde yapılan final müsabakalarını profesyonel ve amatör kulüplerin temsilcileri yakından takip etti. Organizasyonda 10 farklı branşta şampiyonlar belli oldu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, gelişim liginde yarışan sporcuların olimpiyat potansiyeli taşıdığını belirterek, "İnşallah 2036 Olimpiyatları'nda burada gördüğümüz çocuklar Türk bayrağını 'Korkma!' diyerek göklere çekecek" dedi.

Nisan ve Mayıs aylarında yapılan lig etabının ardından finallerde 450 sporcu mücadele etti. Atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, futbol, su topu, okçuluk, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında düzenlenen karşılaşmalar kıyasıya rekabete sahne oldu. Gelişim Grupları'ndan 1.414 öğrencinin yer aldığı ligde öne çıkan sporcular, finallerle kulüplerin dikkatini çekme fırsatı buldu. Final etkinliğine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Hizmet ve İletişim Grup Başkanı Banu Saraçlar, İBB Meclis Üyesi ve Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem H. Aslanoğlu katıldı.

"Nuri Aslan: Geleceğe, Cumhuriyet'e koşuyoruz"

Etkinlikte konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sporun çocuklar için sadece fiziksel değil aynı zamanda toplumsal ve ruhsal gelişim için de kritik önemde olduğunu vurguladı. Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun spora verdiği önemi hatırlatarak, "Ekrem Başkanımız gençliğinde spor yapmış bir sporcu, sporu çok seven bir insan. İstanbul'u bir spor kentine dönüştürme vizyonuyla hareket ediyoruz" dedi.

Aslan konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun 2036 Olimpiyatları için ortaya koyduğu vizyona da değinerek, "2036'da olimpiyatlara aday olan İstanbul'un altyapısını güçlendiriyoruz. 26 yeni tesis tamamlandı, 12'sinin yapımı sürüyor. Haliç Su Sporları Merkezi ve İstanbul'un ilk atletizm pisti gibi önemli yatırımlar hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.

"Bu çocuklar 2036'da bayrağı dalgalandıracak"

Nuri Aslan, Gelişim Liginde yarışan sporcuların olimpiyat potansiyeli taşıdığını belirterek, "İnşallah 2036 Olimpiyatları'nda burada gördüğümüz çocuklar Türk bayrağını 'Korkma!' diyerek göndere çekecek" dedi. Konuşmasının sonunda İmamoğlu'na destek mesajı da veren Aslan, "Silivri zindanlarında tutsak tutulan belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sizlerin selamlarını ileteceğim. Asla vazgeçmeyeceğiz, Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Renay Onur: Sporcu fabrikası gibiyiz"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise yıl boyunca 132 bin çocukla buluştuklarını belirterek, "Bu çocuklar arasından her yıl 1000-1500 kişiyi seçiyoruz. Bugüne kadar 110 kulüp, 750 çocuğu kulüplerine dahil etti. Spor okulları ve gelişim ligleri birer sporcu fabrikasına dönüştü. Hayalini kurduğumuz olimpiyatlarda da eminim 2036 yılında buralardan gitmiş çocukları biz izliyor, görüyor ve takip ediyor olacağız" diye konuştu.

Cimnastik gruplarının gösterisiyle başlayan etkinlik, tüm branşlarda yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Sporcuların aileleri de yarış ve karşılaşmaları tribünlerden takip etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Nuri Aslan, Politika, İstanbul, Tuzla, Genç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İBB Spor Okulları Gelişim Ligi'nde Final Heyecanı - Son Dakika

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