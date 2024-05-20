İBB Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonası\'nda Madalyalarla Döndü

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Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye spor'un (İBB) milli sporcuları, kulüp başkanı Fatih Keleş'le bir araya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'ndeki buluşmaya başkan Keleş ve genel sekreter Erdem Aslanoğlu'nun yanı sıra erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanan Taha Enbiya Biçer, üçüncü Emre Kutalmış Ateşli, kadınlar kategorisinde ikinci olan Nafia Kuş Aydın, Sude Yaren Uzunçavdar ve Merve Dinçel Kavurat, para tekvandoda ikincilik elde eden Mahmut Bozteke katıldı.

Basın toplantısında konuşan başkan Fatih Keleş, çok güzel bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek, "Çok değerli madalyalar elde ettik. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Önümüzdeki olimpiyatlarda yer alacak sporcularımız bu kafilenin içerisindeydi. Formda arkadaşlarımız, yine çalışmaya devam ediyorlar ve devam edecekler. Hem bizim açımızdan hem milli takım açısından başarılı bir turnuva yaşadık. Bu başarıyı yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum, onları kutluyorum." diye konuştu.

Genel sekreter Erdem Aslanoğlu ise "Bizim asıl amacımız olimpik ve amatör spor branşlarına destek vermek. Bu hedef doğrultunda sporcularımıza kulübümüz bünyesinde destek oluyoruz. 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcunun katıldığı turnuvada ülke olarak birinci olduk. Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Ülkemiz tekvando branşında iyi bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi olimpiyatlarda burada gördüğünüz arkadaşlarla birlikte inşallah devam ettireceğiz. Biz de kulüp olarak onlara sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda buradaki gümüş madalyaları da altın madalyaya çevireceğiz. İnanıyorum hepsi olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırıp, milli marşımızı duyuracak." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda 87 kiloda altın madalya elde eden Enbiya Taha Biçer, "Avrupa şampiyonluğu benim için çok değerliydi. Bir hayalimi gerçekleştirdim. 2022 yılında bir hikayem vardı, üçüncü olmuştum, o hikaye tamamlandı. Seneye dünya şampiyonası yapılacak, orada da yarım kalan bir hikayem var. Seneye dünya şampiyonu olarak ülkeme ve kulübüme hizmet etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonda 49 kiloda gümüş madalya alan Merve Dinçel Kavurat ise olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istediğini kaydederek, "Olimpiyatlara çok az bir süre kaldı. Birkaç ay önce burada dünya şampiyonluğumuzu konuşuyorduk. Şimdi takım halindeki Avrupa şampiyonluğumuzu konuşuyoruz. Olimpiyatlarda da kürsünün en üst basamağında olmak için çalışıyoruz. Olimpiyatlarda altın madalya alarak ailemin eksik madalyasını tamamlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada 73 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan 18 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar, finalde kaybetmesi nedeniyle içinde bir burukluk olduğunu söyledi.

Nafia Kuş Aydın: "Olimpiyat altın madalyasını kazanmayı çok istiyorum"

Avrupa Şampiyonası'nda +73 kiloda gümüş madalya elde eden Nafia Kuş Aydın, kariyerinde olimpiyat altın madalyasının eksik olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kazandım. Hedefim her zaman şampiyon olmak. Bazen inişler olabiliyor, önemli olan indikten sonra zirveye nasıl ulaştığın. Ben bunu çok deneyimledim. 29 yaşındayım ve bu konuda çok tecrübeliyim. Geçen yıl dünya şampiyonu ve ardından Avrupa şampiyonu olarak sezonu çok iyi kapattım. Önümde olimpiyatlar var. Her sporcunun hayali orada şampiyon olmak. Benim de hayalim bu. Zirveye oynuyorum. Kendime çok güveniyorum. İnanılmaz çalışıyorum. Koleksiyonumun eksik parçası olan olimpiyat altın madalyasını kazanmayı çok istiyorum. Birçok şampiyonluğum var. Olimpiyat altın madalyası eksik. Onun da yaklaşık 90 gün sonra avuçlarımın içinde olacağına inanıyorum."

+87 kiloda bronz madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı Paris 2024 öncesi prova olarak nitelendiren Emre Kutalmış Ateşli, "Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Bu büyük bir başarı. Önceki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştım. Bu kez yarı finalde kaybettim. Burası bir prova oldu. Eksiklerimizi gördük. Asıl hedef olimpiyatlar. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edip altın madalyayla ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonada K44 63 kiloda gümüş madalya alan Mahmut Bozteke ise "Bu sene ufak bir talihsizlik yaşadım. Parmağımda yaşadığım ufak bir sakatlıktan dolayı hastaneye gittim. Bu yüzden final maçına yetişemedim ve gümüş madalya kazandım. Bu biraz beni üzdü ama asıl hedefim olimpiyatlar. Kulübümüz ve federasyonun da verdiği destekle bu başarıları elde ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.