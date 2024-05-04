İBB ve Spor İstanbul'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı - Son Dakika
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İBB ve Spor İstanbul'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı

İBB ve Spor İstanbul\'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul'un 2021'de düzenlemeye başladığı Uluslararası Haliç Kürek Yarışları, 28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün eleme müsabakalarının yapıldığı yarışlar, Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetiliyor ve toplam 7 kategoride gerçekleştiriliyor. Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

04.05.2024 11:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul'un 2021'de düzenlemeye başladığı Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen, 28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcunun mücadele ettiği yarışların ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilen mücadeleler, open 27+ mix, open 27+ kadınlar, open 27+ erkekler, 19 yaş altı mix, 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler ve şirketler mix olmak üzere, toplam 7 kategoride gerçekleştiriliyor.

Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İBB ve Spor İstanbul'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB ve Spor İstanbul'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı - Son Dakika
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