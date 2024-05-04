İBB ve Spor İstanbul\'un düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı

Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul'un 2021'de düzenlemeye başladığı Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen, 28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcunun mücadele ettiği yarışların ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilen mücadeleler, open 27+ mix, open 27+ kadınlar, open 27+ erkekler, 19 yaş altı mix, 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler ve şirketler mix olmak üzere, toplam 7 kategoride gerçekleştiriliyor.

Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.