İBBSK Süper Lig Grekoromen Güreş Final Four Müsabakalarında Şampiyon Oldu

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Süper Lig Grekoromen Güreş Final Four müsabakalarında şampiyon İBBSK oldu.

Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, sezonun en iyilerinin kürsüye çıktığı ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanan 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four müsabakalarında, grekoromen stilde güreşçiler mindere çıktı. Bugünkü maçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyon olurken, ASKİ Spor Kulübü 2'nci, TEİAŞ Spor Kulübü ise 3. sırada yer aldı. - İSTANBUL