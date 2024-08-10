İbrahim Çiftçi'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki madalya şansı sona erdi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda İbrahim Çiftçi'nin madalya şansı kalmadı.

Champ de Mars Arena'da yapılan güreş maçlarında erkekler 97 kiloda mücadele eden milli sporcu İbrahim Çiftçi, oyunlara veda etti. İbrahim'in, son 16 turunda yenildiği rakibi Ukraynalı Murazi McHedlidze, çeyrek finalde Gürcü rakibi Givi Matcharashvili'ye 11-0 mağlup oldu.

Ukraynalı sporcunun finale çıkamaması sonucunda İbrahiç Çiftçi de bronz madalya için repesaj maçı oynama şansını kaybetti.