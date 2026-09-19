İbrahim Gürel, Denizli İdman Yurdu 1959 yönetimine istifa tavsiyesi yapıldığını söyledi - Son Dakika
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İbrahim Gürel, Denizli İdman Yurdu 1959 yönetimine istifa tavsiyesi yapıldığını söyledi

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İbrahim Gürel, Denizli İdman Yurdu 1959 yönetimine istifa tavsiyesi yapıldığını söyledi
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Denizli İdman Yurdu 1959 yönetimi ile İstişare Kurulu toplantısında yönetimin istifası yönünde tavsiye kararı alındığı iddia edildi. Kurucu Başkan İbrahim Gürel, 3. Lig 2. Grupta ilk 2 maçta 1 puan alınmasının ardından yönetimin görevi ehline teslim etmesini istedi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan ve Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel'in istifa çağrısı karşılık buldu. İstişare Kurulu ile yönetim arasında yapılan toplantıdan mevcut yönetimin istifası yönünde tavsiye kararı alındığı iddia edildi.

Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan ve Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, takımın 3. Lig 2. Grupta oynadığı ilk 2 maçta 1 puan alabilmesinin ardından İstişare Kurulu ile mevcut yönetimin katıldığı toplantıda yönetim kurulunun istifa ettiği etmesi yönünde tavsiye kararı alındığını söyledi.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan İbrahim Gürel, "Kulübün durumunu görüşmek üzere mevcut yönetim ve istişare kurulunun katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantı sonunda mevcut yönetimin görevini bırakması konusunda görüş birliğine varıldı. İnşallah mevcut yönetim en kısa zamanda gereğini yapar ve görevi ehline teslim eder" dedi.

Kaynak: İHA
İbrahim GürelDenizliFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Gürel, Denizli İdman Yurdu 1959 yönetimine istifa tavsiyesi yapıldığını söyledi - Son Dakika
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