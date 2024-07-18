İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığına seçildi

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TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yükümüz çok ağır. Cenabı Allah bu yolda beni ve arkadaşlarımı, bütün federasyonun kurullarını mahçup etmesin. Elbette burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olan; seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak. Buradan kamuoyu adına talebim; yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar" dedi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Hacıosmanoğlu, genel kurul da seçim gündeminin tamamlanmasının ardından teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Hacıosmanoğlu, "Allah başarılı olmayı nasip etsin. Federasyon seçimlerinde algı yönetmeye çalışan kraldan daha çok kralcılar var. Siz iradeli olursanız insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcılar her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iyi iş olduğunda kendilerine yazdırdılar, kötü bir şey olduğunda Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşünen payını alır. İlk teşekkürümü Cumhurbaşkanımıza yapıyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dedi. Ben Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini, gururunu taşıyorum. Bana söyleyen herkese de şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın iktidardan da düşse benim abim olarak her zaman yanımda olur. Böyle bir konu olmuş olsa beni arardı 'İbrahim ne yapıyorsun' diye söylerdi. Onun için Cumhurbaşkanımızın hakkını ona teslim edelim. Onu kullananların, onu zor durumda bırakanların bugün futbolun dışına, futbol ailesiyle beraber attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz çocukken maçları seyrederken Avrupa takımlarının oynadığı işte Tribünlerine zeminlerine hayran kalıyorduk. Cumhurbaşkanımız futbolu seven birisi futbolda da bu ülkeye çığır açtırdı" diye konuştu.

'KARDEŞLİĞİ VE BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "O sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenabı Allah bu yolda beni ve arkadaşlarımı, bütün federasyonun kurullarını etmesin. Elbette burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olan; seçilen başkan ve yönetimin önünü açmaktır. Buradan kamuoyu adına talebim; yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar. Çok çalıştık son bir aydır çok yorulduk ama bu yorgunluğun Türk futbolunu güzel yarınlara taşımasına vesile olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar da var Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Divan kurulu başkanı Mehmet Baykan tarafından genel kurul kapatıldı ve ardından yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte fotoğraf verdi.