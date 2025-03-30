İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı - Son Dakika
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İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın derbi galibiyeti sonrası yaptığı Squid Game temalı paylaşıma da tepki gösteren Hatipoğlu, ''Efendi Beşiktaş'a yakışmadı'' dedi.

30.03.2025 09:58  Güncelleme: 10:05
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Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu maçın ardından hakem Yasin Kol'a ateş püskürdü.

Hatipoğlu, "Ev sahibi olarak misafirperveklikleri güzeldi ama sonrası 'Efendi Beşiktaş'a yakışmadı. Dün Bodrum'da oynanan maçı kamuoyu hayretle izledi. Bu tiyatronun ikinci perdesi burada oynandı. Ataması bile tartışmalı bir hakem ataması yapıldı. Nasıl bir takımı mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü. Takip ettiğimiz kadarıyla tüm hakem otoriteleri kırmızı kart olmadığını gördü. Davinson Sanchez'e çoık net penaltı vermedi. Aynı VAR karışmaması gereken pozisyona karışmazken, VAR karışması gereken yerde karışmadı. Hep iyi hakem çağrımızı görmezden geldiler."

"Bugün orta hakemin İngilizce bilmemesi diğer konuydu. Çok merak ediyorum orta hakem nasıl konuştu da sarı kartı kırmızı karta çevirdi? Penaltı pozisyonu inceleniyor dedi ama nasıl konuşabildi? Galatasaray Kulübü, Mart ayını lider geçtiği sezonlarda şampiyon olmuştur. Hepsini yeneceğiz, şampiyon olacağız. Rakibimizin çabası, hakem atamaları, yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı 4 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta göreceğiz. Biz adalet istiyoruz. Hakemlerin, VAR'ın gördüklerini hassasiyetle çalmalarını bekliyoruz."

"Yabancı-yerli değil biz iyi hakem atanmasını istiyoruz. Gözlerimiz atamaları yapan kişilerde olacak. VAR kayıtlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Ne konuşulduğunu bekliyorum."

"Mayıslar bizimdir. Galatasaray şampiyon olacak. Bu beyhude çabaları, rakibimizin her türlü saha dışı oyunlarına rağmen şampiyonluğa ulaşacağız. Bunun için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Türkiye'de üst üste 3 kez şampiyon olan son takım yine Galatasaray'dı. Siz üst üste 3. şampiyonluğa giderseniz başkalarını şampiyon yapmaya çalışıyor. Hocamıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Biz şampiyon olacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş sosyal medya hesabı, derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Siyah-beyazlı takım, Squid Game temalı bir video yayınlayarak teknik direktör Okan Buruk'u hedef alan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Galatasaray paylaşıma tepki gösterdi. Paylaşılan videoda teknik direktör Okan Buruk'un zıpladığı görüntüler kullanıldı.

İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş\'a yakışmadı

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Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mustafa sagdic:
    Fetocu GS a yakışıyor demi herşey. çirkef takim 28 7 Yanıtla
  • Chen Medya :
    besiktas adamın sesini böyle titretir. siz salıncak li paylaşımlar yaparken iyiydi dimi beter olun 22 2 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Badem bıyık konuştu 21 3 Yanıtla
  • Eoa101519:
    salıncak size yakıştı yani 18 3 Yanıtla
  • taner taner:
    Fb basar gecer nokta 12 1 Yanıtla
  • 34ts6665:
    seni. o evladı icardin herşeyi yapacak. ama bjk e yakışmayacak öyle mi ???? 8 1 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Ulan hakem ne yaptı tertemiz maç yönetti tabi istediğiniz sonuç olmayınca böyle konuşursunuz her iki takımın taraftarı da değil Trabzonspor taraftarıyım vesselam 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Ozturk:
    barışa ikinci sarıdan kirmiİ kart neden çıkmadı 7 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    yenilince yakışmadı yenseydi neler söylerdi 5 0 Yanıtla
  • adem1487:
    kabahat bu adama mikrofon uzatanda. sesinin titremesinden kendi söylediklerine kendi bile inanmadığını kanıtlıyor zaten 4 0 Yanıtla
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