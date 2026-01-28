İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak

İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak
28.01.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın City karşısında kendisine yakışanı yapacağını ifade eden Hatipoğlu, ''Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçlarının hepsi aynı saatte oynanacak ve bu maçlar içinde en çok izlenen, en güzel maç, adayı Manchester City - Galatasaray maçı.'' dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında oynanacak Manchester City maçı öncesi Tivibu'ya açıklamalarda bulundu.

''BÜYÜK BİR SEVGİ SELİ VAR''

Mücadele ile ilgili konuşan İbrahim Hatipoğlu, ''Galatasaray için dünyanın her yerinde çok büyük bir sevgi seli ve bir taraftar topluluğu var. Bugüne kadar hangi ülkeye, hangi şehre gittiysek çok güzel karşılandık. Manchester'da böyle. Herkesin ortak beklentisi çok iyi bir maç oynamak ve buradan güzel bir oyunla galibiyetle ayrılmak. Buna inanıyoruz." dedi.

''GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILIR YOLUMUZA DEVAM EDERİZ''

Sözlerine devam eden Hatipoğlu, "Galatasaray, Avrupa'da neler başardığını geçmişte de bu sene de gösterdi. Bahsettiğiniz gibi özellikle İngiliz takımlarına karşı başarılı oluyoruz genellikle. Çünkü Galatasaray'ın kuruluş amacı bu. Kurucumuz Ali Sami Yen'in hedefi bu, Türk olmayan takımları yenmek. Biz de kulüp olarak bu misyonla yolumuza devam ediyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ile buradan güzel güzel bir sonuçla ayrılır, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA ÇOK İYİ HAZIRLIYOR"

"Galatasaray bu tip maçlara çok iyi hazırlanıyor." diyen Hatipoğlu, "Okan Hocamızın ilk bu sezon Liverpool maçında gördüğümüz, geçen hafta Atletico Madrid karşılaşmasında izlediğimiz gibi çok iyi hazırlıyor takımı bu önemli maçlara ve çok güzel mücadeleler çıkıyor ortaya. Bu maçta da böyle bir mücadele bekliyorum." dedi.

"EN ÇOK İZLENEN MAÇ OLACAK"

Maç öncesi çarpıcı bir iddiada bulunan İbrahim Hatipoğlu, "Şuna inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçlarının hepsi aynı saatte oynanacak ve bu maçlar içinde en çok izlenen, en güzel maç, adayı Manchester City - Galatasaray maçı. Bu güzel maçta Galatasaray kendine yakışanı yapacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

18:17
İki Şüphelinin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
İki Şüphelinin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:59:58. #7.11#
SON DAKİKA: İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.