İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında oynanacak Manchester City maçı öncesi Tivibu'ya açıklamalarda bulundu.

''BÜYÜK BİR SEVGİ SELİ VAR''

Mücadele ile ilgili konuşan İbrahim Hatipoğlu, ''Galatasaray için dünyanın her yerinde çok büyük bir sevgi seli ve bir taraftar topluluğu var. Bugüne kadar hangi ülkeye, hangi şehre gittiysek çok güzel karşılandık. Manchester'da böyle. Herkesin ortak beklentisi çok iyi bir maç oynamak ve buradan güzel bir oyunla galibiyetle ayrılmak. Buna inanıyoruz." dedi.

''GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILIR YOLUMUZA DEVAM EDERİZ''

Sözlerine devam eden Hatipoğlu, "Galatasaray, Avrupa'da neler başardığını geçmişte de bu sene de gösterdi. Bahsettiğiniz gibi özellikle İngiliz takımlarına karşı başarılı oluyoruz genellikle. Çünkü Galatasaray'ın kuruluş amacı bu. Kurucumuz Ali Sami Yen'in hedefi bu, Türk olmayan takımları yenmek. Biz de kulüp olarak bu misyonla yolumuza devam ediyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ile buradan güzel güzel bir sonuçla ayrılır, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA ÇOK İYİ HAZIRLIYOR"

"Galatasaray bu tip maçlara çok iyi hazırlanıyor." diyen Hatipoğlu, "Okan Hocamızın ilk bu sezon Liverpool maçında gördüğümüz, geçen hafta Atletico Madrid karşılaşmasında izlediğimiz gibi çok iyi hazırlıyor takımı bu önemli maçlara ve çok güzel mücadeleler çıkıyor ortaya. Bu maçta da böyle bir mücadele bekliyorum." dedi.

"EN ÇOK İZLENEN MAÇ OLACAK"

Maç öncesi çarpıcı bir iddiada bulunan İbrahim Hatipoğlu, "Şuna inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçlarının hepsi aynı saatte oynanacak ve bu maçlar içinde en çok izlenen, en güzel maç, adayı Manchester City - Galatasaray maçı. Bu güzel maçta Galatasaray kendine yakışanı yapacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.