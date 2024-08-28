Spor

- İbrahim Hatipoğlu: "Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla mağlup ayrıldık"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu:

"Bu takımın eksik noktalarını gidermeliyiz"

"Seçeneği fazla olan bir takım kurmaya çalışacağız"

"Taraftarımız eleştirilerinde haklı"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Young Boys karşısında hiç düşünmedikleri bir sonuçla mağlup olduklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup olarak toplamda 4-2'lik skorla organizasyona veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla mağlup ayrıldık"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamadıkları için üzgün olduklarını belirterek sözlerine başlayan Hatipoğlu, "Buraya gelen ve bizi televizyon karşısında destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onlara farklı bir maç izlettirmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kutlamak isterdik. Burada olmamızın sebebi hocamız, teknik heyetimiz ve şu anki oyuncularımız. Onlara destek olmamız gerekiyor. Geçen seneyi şampiyon tamamladıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Hiç istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla mağlup ayrıldık. Hocamızı korumak hepimizn görevi. Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Yarın sabahtan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde kendimizi motive etmeliyiz. Geçen senelerde bunu başardık" diye konuştu.

"Bu takımın eksik noktalarını gidermeliyiz"

Sezon başlangıçlarında zorlandıklarını dile getiren Hatipoğlu, "Sezon başlarında zamana ihtiyacımız olabiliyor. Geçen sezon da böyleydi. Bugün geçen sezon yaptığımızı bu maçta beceremedik. Biraz daha fazla mücadele etmeliyiz ve bu takımın eksik noktalarını gidermeliyiz. Hocamıza güveniyoruz. Galatasaray'ın geninde kazanmak var. Süper Kupa maçı bizim için erkendi. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu var. Yarın tekrar bir başlangıç yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rekor bir oyla yönetime seçildiklerini aktaran Hatipoğlu, "Seçildiğimiz dönemden bugüne kadar birçok eleştiriye maruz kaldık. İftiralara karşı da yönetim olarak mücadele edeceğiz" dedi.

"Seçeneği fazla olan bir takım kurmaya çalışacağız"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren İbrahim Hatipoğlu, "Transfer çalışmalarının bütçesini buradan karşılamayı düşünmüyorduk. Tespit ettiğimiz bölgeler var. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Süre oldukça daraldı. Biz, planladığımız şekilde eksik noktalarımızı gidereceğiz. Uzun zamandır transferle ilgili çalışıyoruz. İlk aşamada 3 bölgeyi amaçlamıştık. Şu anda 2 bölgeye daha transfer yapmayı amaçlıyoruz. Seçeneği fazla olan bir takım kurmaya çalışacağız. Buradaki gelir kaybı bizim üzüntümüzün temel sebebi değil. Galatasaray, her zaman devlerle mücadele etmelidir. Bizim üzüntümüz bu. UEFA Avrupa Ligi de bizim için önemli bir hedef olacak" şeklinde konuştu.

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfred Zaha hakkında açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, "Zaha'nın hastalığı vardı. Bu yüzden kadroda yer almadı. Oyunculara teklifler var. Artık bu dönemin son günlerini yaşıyoruz. Oyuncular, transfer olabilir. 3 Eylül'den itibaren bu defter kapanacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Onların büyük bir performans göstererek, 25. şampiyonlukta ve Avrupa'da bizi destekleyeceklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız eleştirilerinde haklı"

Sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine yönelik yaptığı eleştirilerde haklı olduklarını aktaran Hatipoğlu, "Taraftarımız eleştirilerinde haklı. Biz de öz eleştirimizi yapıyoruz. Eleştirilere saygı duyuyoruz ve planlarımızı da yapacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni kapandı. Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz. 2000 yılında da Chelsea'ye kaybetmiştik. O senenin sonunda da namağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Hocamızla ve takımımızla hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bu kötü gecenin izlerini silip, yeni bir dönem başlatmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.