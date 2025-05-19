İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

İbrahim Hatipoğlu\'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunarak, "Bu şampiyonluk çok çalınmaya çalışıldı. Çaldırmadık. Tüm Galatasaraylılara bu şampiyonluğu armağan ediyoruz." dedi.

19.05.2025 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, ligde alınan 25. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

''BU GURUR GALATASARAYLILARIN''

Şampiyon olmayı çok istediklerini dile getiren İbrahim Hatipoğlu, "Aslında bu gece konuşacak çok fazla bir şey yok. Oyuncular sahada muhteşem konuştular. Uzun bir maratondu ve şampiyon olmayı çok istiyorduk. Tüm takımı, hocamızı, taraftarlarımızı, yönetimi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Galatasaraylıların." dedi.

"ÇALMAYA ÇALIŞTILAR, ÇALDIRMADIK"

İbrahim Hatipoğlu, şampiyonluklarının çalınmaya çalışıldığını söyleyerek, "Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun. Uzun bir maratondu, zorlu bir maratondu. Biz başarıya ulaştık. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Çok çaldırılmaya çalışıldı ama çaldırmadık. Şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz. Başta Okan Hocamız, rekorlarıyla, şampiyonluklarıyla... Müthiş bir performans sergiledi. Okan Hoca ve teknik ekibi, oyuncularımızı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

"İYİ OLAN KAZANDI"

İyilerin kazandığını belirten Hatipoğlu, "İyiler sonunda mutlaka kazanır. Bugün iyiler bir kez daha kazandı. Sahada iyi olanlar kazandı. Türkiye'nin her yerinde bu şampiyonluk doyasıya kutlanır inşallah." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN BERİ..."

Sözlerine devam eden İbrahim Hatipoğlu, "Bu sene bizim için en önemli konu Avrupa'daki sonuçlardı. Orada istediğimiz sonuçları alamadık maalesef ama takımımız daha güçlü özellikle son haftalarda. Fenerbahçe kupa maçından beri müthiş bir oyun oynuyoruz bunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde güzel mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

"İLK BÜYÜK SEVİNCİMİZ KADIKÖY"

İbrahim Hatipoğlu konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Bu sene çok büyük sevinçler yaşadık. İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetle yaşadık. Daha sonra da galibiyetler yaşadık. Alanya'daki galibiyet de zor bir galibiyetti. Orada da müthiş bir soyunma odası sevinci yaşanmıştı."

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Sportif AŞ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 83366494:
    Asıl siz çaldınız bu şampiyonluğu 5 43 Yanıtla
  • Ecem Bayram:
    terbiyesiz adam sen şampiyon olmuşsun hala agızın durmuyor 3 8 Yanıtla
  • hakan1122:
    yüz ifadesi ve konuşması ile algı yaptığı çok net Acun demişti ne dediğini unutan ve inkar eden biri halen acuna cevap vermesini bekliyoruz. tıpkı daha önceki yöneticiler gibi..! 2 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    La bırak hersene aynı terane yok duyumlar var yok çok vahim duyumlar var yok duyumlar var ligi bitirmeyiz işiniz gücünüz Fransız kültürü SG lan bu ülkeden kendi ülkeniz Fransa'ya rezil camia 2 0 Yanıtla
  • hakan1122:
    resmen algı peşinde her yıl böyle hakemlerle maç alırlar hakemleri karalarlar son on yılda avrupada ne yaptınız diyen yok Türkiye'de şampiyon olmazlarsa biteceklerini biliyorlar yanakla kafa kol ilişkileri ile şampiyon olurlar herkesi kör sağır sanırlar Avrupa'da ne yapacaklar hep birlikte göreceğiz..! 2 0 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bunlar hakikaten yüzsüz arsız adamlar ya 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu
Ali Koç’tan Fenerbahçe Derneği’ne baskın Dernek Başkanı’na sert tepki Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki
Ligue 1’de inanılmaz son 909’da ligin kaderi değişti Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı Finale İsrail protestosu damga vurdu Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı
Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

23:03
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
12:05
19 Mayıs’ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
19 Mayıs'ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
12:00
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören’den ilk sergi
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
10:45
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
10:33
Yangın faciasında kahreden rapor 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
Yangın faciasında kahreden rapor! 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
10:11
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı 200 yolcu pilotsuz kaldı
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 01:02:06. #7.13#
SON DAKİKA: İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.