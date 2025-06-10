İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız - Son Dakika
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İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

İbrahim Hatipoğlu\'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi\'nde ilk maça onunla çıkacağız
10.06.2025 21:13
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, öncelikli olarak kaleci transferini çözme hedefinde olduklarını belirtti ve ''Şampiyonlar Ligi ilk maçına yeni bir kaleciyle çıkacağız.'' dedi.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, başta kaleci olmak üzere yeni transferler hakkında konuştu.

"ÖNCELİK KALECİ TRANSFERİ''

Yeni kaleci transferi hakkında açıklamalarda bulunan İbrahim Hatipoğlu, "Türk oyuncularımızın sözleşmeleriyle ilgili yenilemeleri yaptık. Önemli olan kadroyu muhafaza etmek ve takviyeler yapmak. Çalışıyoruz. Geçmiş yıllara göre daha geniş zamanımız var. İlk Avrupa maçımız eylül ayında. Fırsat transferleri deyip işi son ana bırakmak doğru olmaz. Kaleci konusunu öncelikle çözmemiz gerekecektir." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇINA YENİ KALECİYLE ÇIKACAĞIZ"

Hatipoğlu, kaleci transferinde taraftarlarına seslenerek "Şampiyonlar Ligi ilk maçına yeni bir kaleciyle daha çıkacağız." şeklinde konuştu.

"4 YA DA 5 OYUNCU"

Genel transferler hakkında da konuşan İbrahim Hatipoğlu, "4 ya da 5 oyuncu, Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayacak sayı. Transfer dinamik bir süreç. Başladığınız noktada planlar gelenler gidenlere bağlı olarak devam ediyor. 3. yılı tamamlamış, oturmuş bir kadro var. Sil baştan kadro yaptığınız zaman, takımın oturması bir zaman istiyor." yorumunda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kemal:
    Belki teknik direktör Günay ile başlamak isteyecek? Sen şov yapacaksın diye ne hakla takımdaki başarılı kalecimiz Günay'ı etkileyecek cümleler kuruyorsun? Yetkin dışında konuşma, gerçi yetkin olduğun alanları da gördük Cuesta'ya 8 verdirdin! 14 0 Yanıtla
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