İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları İznik Gölü'nde Başladı - Son Dakika
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Spor

İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları İznik Gölü'nde Başladı

İznik Gölü'nde düzenlenen İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları, 50 sporcu ve 7 kulübün katılımıyla gerçekleşiyor. Yarışlar, İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde devam edecek.

05.07.2024 17:06
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İznik Gölü'nde başlayan İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları'nda 50 sporcu ile 7 kulüp mücadele ediyor.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Yelken İl Temsilciliği ve İznik Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları, İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti.

"Optimist" ve "Ilca 4" ve "Ilca 6" kategorilerinde gerçekleşen yarışlar 3 gün boyunca İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde devam edecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, önceki yıllarda İznik gölünde başlatılan yelken sporuyla, bugün birçok ulusal müsabakaya ev sahipliği yapıldığını aktardı.

Usta, İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları sayesinde göl üzerinde muhteşem görüntülerin oluştuğunuda sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları İznik Gölü'nde Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları İznik Gölü'nde Başladı - Son Dakika
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