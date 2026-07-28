Ibrahimovic, iki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca neden evlenmediğini itiraf etti

Futbol dünyasının ikonik isimlerinden biri olan eski İsveçli golcü oyuncu Zlatan Ibrahimovic, kendisinden 11 yaş büyük hayat arkadaşı Helena Seger ile 25 yıldır süren ilişkisine dair olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

''VARLIKLARIMIN YÜZDE 50'SİNİ KAYBETMEK İSTEMEDİM''

19 yaşından beri birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Seger ile neden evlenmediğini dürüstçe anlatan 45 yaşındaki eski golcü, finansal kaygılarını gizlemedi. Açık sözlülüğüyle tanınan yıldız, "Varlıklarımın yüzde 50'sini kaybetmek istemedim" diyerek hayranlarını şaşırttı.

''EVLENME TEKLİFİ ETTİM AMA...''

Yıllar sonra fikrini değiştirip teklifte bulunduğunu da aktaran İsveçli efsane, beklemediği bir sürprizle karşılaştığını söyledi. Ibrahimovic, "Sonunda evlenme teklif ettim ama 'Hayır' yanıtını aldım" ifadelerini kullandı.