Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı

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Luciano Spaletti yönetiminde yükselişe geçen Napoli, İtalya Serie A'da 3 maçlık kazanamama serisini Milan deplasmanında bozdu.

FİŞ ERKEN ÇEKİLDİ

Karşılaşmadaki tek gol 5. dakikada geldi. Zielinski'nin kullandığı kornerde Ibrahimovic'in markajından sıyrılan Eljif, Milanlı futbolcuların arasından kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.

GÖKHAN İNLER'E SELAM

Eljif, Gökhan İnler'den bu yana Milan'a en erken gol atan Napoli futbolcusu oldu. Gökhan, Milan'a 2012'deki maçta 4. dakikada gol atmıştı.

BU SEZON COŞTU

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonun 16.5 milyon euroya Napoli'ye sattığı Eljif, bu sezon Napoli formasıyla 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans yakaladı.