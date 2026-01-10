Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende

Icardi\'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
10.01.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Kupa finali öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Mauro Icardi'nin kupanın boyunu işaret ederek Okan Buruk'la şakalaştığı anlar gündem oldu. Arjantinli yıldızın, kupayı gösterip "seninle aynı boyda" imasıyla yaptığı espri salonda kahkaha yarattı, sosyal medyada ise farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar Icardi'nin hareketini ''samimi ve eğlenceli'' bulurken, bazıları ise ''resmi ortamda gereksiz'' diyerek eleştirdi.

Turkcell Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe, ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Galatasaray'dan teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi, Fenerbahçe'den ise teknik direktör Domenico Tedesco ve Nelson Semedo katıldı.

ICARDI, KUPANIN BOYUNU GÖSTERİP OKAN BURUK'LA ŞAKALAŞTI

Basın toplantısında kupanın sergilendiği sırada Mauro Icardi'nin hareketi geceye damga vurdu. Arjantinli yıldız, kupaya yaklaşıp eliyle boyunu işaret etti ve ardından Okan Buruk'a dönerek esprili bir şekilde "seninle aynı boyda" dercesine şaka yaptı. Okan Buruk'un da bu sözlere gülerek karşılık vermesi, aralarındaki samimi diyaloğu gözler önüne serdi.

SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

Icardi'nin kupanın "kısa" olduğunu ima eden hareketi ve ardından yaptığı şaka, salondaki katılımcılar arasında gülüşmelere neden oldu. O anlar kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı taraftarlar Icardi'nin hareketini "eğlenceli ve doğal" bulurken, bazı kullanıcılar ise basın toplantısı gibi resmi bir ortamda bu tarz şakaların yanlış anlaşılabileceğini savundu. Tartışmalar kısa sürede büyürken, Icardi'nin esprisi günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Mauro Icardi, Galatasaray, Süper Kupa, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var 'olabilir' diyende - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    fener hocasida orada ordaki amac moral motivasyonun üst seviyede oldugunu göstermek anlayanlar icin tabi 8 1 Yanıtla
  • EK6985EK EK6985EK:
    Bu şaka ne kadar güzel anlaştıklarını ve takımın moralli olduğunu gösteriyor. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor
Dün geceye damga vuran kare Dün geceye damga vuran kare

12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 13:04:53. #7.11#
SON DAKİKA: Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.