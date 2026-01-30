Icardi\'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Mücadelede alınan sonucun yanı sıra, maç sırasında yaşanan bir detay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

OYUNA GİRERKEN DİKKAT ÇEKEN AN

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mauro Icardi'nin, saha kenarındaki tavrı tartışma yarattı. Görüntülerde Arjantinli golcünün, kendi teknik direktörü Okan Buruk'la herhangi bir temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya yönelerek sohbet ettiği görüldü.

GÜNDEM OLDU

Icardi'nin bu davranışı, özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yıldız futbolcunun Okan Buruk'u adeta yok sayıp Guardiola ile samimi şekilde konuşmasını eleştirdi. Bazı yorumlarda bu durum "saygısızlık" olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise anın yanlış yorumlandığını savundu.