Spor

Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

30.01.2026 11:28  Güncelleme: 11:31
Galatasaray'ın Manchester City'ye karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, Mauro Icardi'nin oyuna giriş anı büyük tartışma yarattı. Icardi'nin, kendi teknik direktörü Okan Buruk ile temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile sohbet etmesi, Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Mücadelede alınan sonucun yanı sıra, maç sırasında yaşanan bir detay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

OYUNA GİRERKEN DİKKAT ÇEKEN AN

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mauro Icardi'nin, saha kenarındaki tavrı tartışma yarattı. Görüntülerde Arjantinli golcünün, kendi teknik direktörü Okan Buruk'la herhangi bir temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya yönelerek sohbet ettiği görüldü.

GÜNDEM OLDU

Icardi'nin bu davranışı, özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yıldız futbolcunun Okan Buruk'u adeta yok sayıp Guardiola ile samimi şekilde konuşmasını eleştirdi. Bazı yorumlarda bu durum "saygısızlık" olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise anın yanlış yorumlandığını savundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    karaktersiz icardi 30 19 Yanıtla
    Kadir Ari Kadir Ari:
    şimdi öylemi oldu aşkınm olayım yokmuu yawru 9 2
    Mehmet Ali Narlı Mehmet Ali Narlı:
    Ne alaka adam konuşmak isterse yok mu dıyecek 8 1
  • 875387 875387:
    Okannnnn, boyu kısa oyunu okuyamiyorrr?? 22 7 Yanıtla
    Kadir Ari Kadir Ari:
    harikaaa yorum 2 3
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Her şeyi yanlış amçnlamak kadar kötü bir durum yok. icardi gol atsaydı bu haber olmayacaktı .Art niyet olsaydı Okan boca yanında. 8 4 Yanıtla
    Kadir Ari Kadir Ari:
    kim diker okan hocayı modunda icardi 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
