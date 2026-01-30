UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Mücadelede alınan sonucun yanı sıra, maç sırasında yaşanan bir detay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mauro Icardi'nin, saha kenarındaki tavrı tartışma yarattı. Görüntülerde Arjantinli golcünün, kendi teknik direktörü Okan Buruk'la herhangi bir temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya yönelerek sohbet ettiği görüldü.
Icardi'nin bu davranışı, özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yıldız futbolcunun Okan Buruk'u adeta yok sayıp Guardiola ile samimi şekilde konuşmasını eleştirdi. Bazı yorumlarda bu durum "saygısızlık" olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise anın yanlış yorumlandığını savundu.
Son Dakika › Spor › Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)