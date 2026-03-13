Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı - Son Dakika
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Icardi Galatasaray\'dan gidiyor! İşte yeni takımı
13.03.2026 08:22
FIFA menajeri Marco Kırdemir, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılarak Juventus'a transfer olacağını öne sürdü.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. FIFA menajeri Marco Kırdemir, Arjantinli futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceğini öne sürdü.

"JUVENTUS İLE ANLAŞTI" İDDİASI

Radyospor'da yayınlanan Derinpas programına konuk olan FIFA menajeri Marco Kırdemir, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırdemir, Arjantinli yıldızın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını ve Juventus ile anlaşma sağladığını iddia etti.

Kırdemir açıklamasında, "Mauro Icardi sezon sonu kesin olarak İtalya'ya dönecek. Juventus ile şimdiden anlaştı. Kız arkadaşı da İtalya'da yaşamak istiyor. Galatasaray'da devam etmeyecek. Zaten bildiğiniz gibi sözleşmesi de sezon sonu bitiyor." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN İÇİN REAL MADRİD SÖZLERİ

Marco Kırdemir, Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Osimhen hakkında da konuştu. Kırdemir, Nijeryalı golcünün Real Madrid'in transfer listesinde yer almadığını savundu. Ünlü menajer, İspanyol devinin hücum hattı için asıl hedefinin Manchester City forması giyen Erling Haaland olduğunu söyledi.

REAL MADRİD VE ARDA GÜLER İÇİN KLOPP İDDİASI

Kırdemir'in bir diğer dikkat çeken açıklaması ise Real Madrid ve Arda Güler hakkında oldu. Deneyimli menajer, Real Madrid'in gelecek sezon teknik direktörlük görevine Jurgen Klopp'un getirilebileceğini öne sürdü.

Kırdemir, Klopp'un takımın başına geçmesi halinde Arda Güler'in geleceğinin de bu karara bağlı olarak şekillenebileceğini ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Sallama 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
