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Icardi: Galatasaray'ın tarih yazma fırsatı var - Son Dakika
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Icardi: Galatasaray'ın tarih yazma fırsatı var

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçı öncesinde takımın potansiyelini ve tarih yazma fırsatını vurguladı. Icardi, maçta görev alacak hakem Orsato ile hiçbir problemi olmadığını belirtti.

Icardi: Galatasaray\'ın tarih yazma fırsatı var
11.12.2023 - 21:15,
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacakları maçı kazanarak son 16 turuna çıkmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arjantinli yıldız futbolcu, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Çok büyük bir maç çıkartma fırsatımız var. Burada tarih yazma fırsatımız var. Bu Galatasaray'ın son zamanlarda yazabileceği bir tarih. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Aradığımız her şey var. Zaten oynadığımız maçlarda da bunu gördünüz. Umuyoruz ki yarın da istediğimiz amaca ulaşabileceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Mauro Icardi, takım olarak büyük bir potansiyele sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Potansiyelimizin farkındayız. Oyuncularımızın ve takımımızın nasıl bir seviyede olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde karşımıza gelen bütün takımlarla mücadele edebildiğimizi gösteriyoruz. Herkes ile başa baş çekişebiliriz. Yarın da yapmamız gereken bu. Çok iyi bir şekilde hazırlandık bu maça. Çok önemli bir maç ve ölümüne oynamamız gerekecek. Bir sonraki tura geçmek için kazanmamız gerekiyor. Bunun için geldik buraya. Oyuncular olarak ve takım olarak böyle hissediyoruz."

Inter'de forma giyerken yarınki karşılaşmayı yönetecek İtalyan hakem Daniele Orsato ile yaşadığı bir gerginliğin sorulması üzerine Icardi, "Orsato ile hiçbir problemim yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Yıllarca kaptan olarak ilişki kurma durumum oldu. Çok iyi bir ilişkim var. Basında söyleneni gördüm. Fakat bir maçta normal gelişen bir durum olduğunu hatırlıyorum. Bu hakemi iyi bir şekilde hatırlıyorum. Bu kadar önemli bir maçta da görev aldığı için çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Eminim yarın da bunu gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu, maçta tüm futbolcuların iyi performans göstermesi gerektiğini anlatarak, "Maç 11'e 11 oynanıyor. Sadece Icardi Galatasaray için oynamıyor. Hepimiz çok inanılmaz bir maç yapmalıyız. Rakibimiz çok iyi oynuyor. Maça iyi bir şekilde hazırlandık. Zaten enjeksiyonla oynuyorum ben. Bileğimde bir problem var. Bu yüzde 100'ü vermeyeceğim anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
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