Icardi, Hatayspor maçında attığı golle gol krallığı yarışında zirveye çıktı

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında attığı golle, bu sezon ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı. Icardi böylece gol krallığı yarışında zirvede olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 12. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakaladı. Başarılı futbolcu ayrıca son 3 maçta da rakip fileleri havalandırdı ve 4 gol attı.

Arjantinli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL