Icardi, Hatayspor maçında attığı golle gol krallığı yarışında zirveye çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında attığı golle, bu sezon ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı. Icardi böylece gol krallığı yarışında zirvede olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 12. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakaladı. Başarılı futbolcu ayrıca son 3 maçta da rakip fileleri havalandırdı ve 4 gol attı.
Arjantinli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü bulunuyor.
Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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