Icardi'nin eşi Wanda Nara, tedavi için Arjantin'i tercih etti

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı nedeniyle tedavisi için Arjantin'i seçti.

SIK SIK ARJANTİN'E GİDECEK

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Wanda'nın tedavisi için Buenos Aires'i seçtiği aktarıldı. Wanda Nara'nın Buenos Aires'teki Fundaleu hastanesinde tedavi olacağı ve sık sık ülkesine seyahat edeceği kaydedildi.

ICARDI'DE EŞLİK EDECEK

Nara'ya Arjantin seyahatlerinde Mauro Icardi'nin de eşlik etmesinin beklendiği vurgulandı. Icardi'nin, Wanda Nara'nın hastalığı sonrası ilk etapta futbolu bırakmayı bile düşündüğü ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği hatırlatıldı.