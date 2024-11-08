Icardi'nin Sakatlığı Endişe Yarattı

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Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 yendikleri maçta sakatlanıp oyundan çıkan Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tottenham müsabakasının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçta sakatlanan Mauro Icardi, RAMS Park'tan sekerek ayrıldı.