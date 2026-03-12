Icardi\'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mauro Icardi'nin tavırları gündem olmuştu. Arjantinli yıldızın maç sonundaki gergin görüntülerinin nedeni ortaya çıktı.

FORMA VERİLMEMESİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in doğum günü kutlamasına katıldığı için antrenmanları kaçırdığı öğrenildi. Teknik heyet bu nedenle Arjantinli golcüye Liverpool karşısındaki kritik mücadelede forma vermedi.

MAÇ SONRASI DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaraylı futbolcular Liverpool galibiyetinin ardından sahada büyük sevinç yaşarken Icardi'nin kutlamalara katılmaması dikkat çekti. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından galibiyetle ilgili paylaşım yapmaması ve stadyumu gergin şekilde terk etmesi de çok konuşuldu.