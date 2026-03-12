Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş - Son Dakika
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Icardi\'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş
12.03.2026 11:42
Liverpool maçında forma alamayan Mauro Icardi'nin maç sonundaki gergin tavırlarının, sevgilisi China Suarez'in doğum günü kutlaması nedeniyle antrenmanları kaçırmasına bağlı olarak kadroya alınmamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mauro Icardi'nin tavırları gündem olmuştu. Arjantinli yıldızın maç sonundaki gergin görüntülerinin nedeni ortaya çıktı.

FORMA VERİLMEMESİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in doğum günü kutlamasına katıldığı için antrenmanları kaçırdığı öğrenildi. Teknik heyet bu nedenle Arjantinli golcüye Liverpool karşısındaki kritik mücadelede forma vermedi.

MAÇ SONRASI DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaraylı futbolcular Liverpool galibiyetinin ardından sahada büyük sevinç yaşarken Icardi'nin kutlamalara katılmaması dikkat çekti. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından galibiyetle ilgili paylaşım yapmaması ve stadyumu gergin şekilde terk etmesi de çok konuşuldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Arıca Özgür Arıca:
    Bu kadar büyük bir futbolcunun iş ile aşkı ayıramaması yazık ya kendine yapıyor yazık.. 12 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ekmek yediğin yerde özveri olmalı 7 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Disiplin önemli!Biz kendimiz şımartıyoruz bu futbolcuları,Bayern de adamlar 6 gol atmış 1 gol yemiş 1 gol yediğimiz için çok üzgünüz diyor.öyle futbolcular lazım 3 0 Yanıtla
