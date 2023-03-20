Icardi'nin üzüntüsü büyük! Kasımpaşa ve Konyaspar maçları hâlâ aklında

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı bu maçta da tıpkı bir önceki Kasımpaşa mücadelesinde olduğu gibi skor üretemedi.

KAÇIRDIĞI GOLLER MORALİNİ BOZDU

Fanatik'te yer alan habere göre, 2 maçtır takıma skor katkısı sağlayamayan Mauro Icardi, büyük üzüntü yaşıyor. Arjantinli yıldız özellikle 2 karşılaşmada da kaçırdığı goller nedeniyle motivasyon kaybı yaşadı.

ICARDI'NİN KARNESİ

Milli arada eksikleri kapatmak için çalışacak olan Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.