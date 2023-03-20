Icardi'nin üzüntüsü büyük! Kasımpaşa ve Konyaspar maçları hâlâ aklında - Son Dakika
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Icardi'nin üzüntüsü büyük! Kasımpaşa ve Konyaspar maçları hâlâ aklında

20.03.2023 11:34

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların oynadığı son maçta fileleri sarsamadı. Girdiği birçok net fırsatı değerlendiremeyen Arjantinli santrafor, takımına skor katkısı veremediği için büyük üzüntü duyuyor.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı bu maçta da tıpkı bir önceki Kasımpaşa mücadelesinde olduğu gibi skor üretemedi.

KAÇIRDIĞI GOLLER MORALİNİ BOZDU

Fanatik'te yer alan habere göre, 2 maçtır takıma skor katkısı sağlayamayan Mauro Icardi, büyük üzüntü yaşıyor. Arjantinli yıldız özellikle 2 karşılaşmada da kaçırdığı goller nedeniyle motivasyon kaybı yaşadı.

ICARDI'NİN KARNESİ

Milli arada eksikleri kapatmak için çalışacak olan Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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Son Dakika Spor Icardi'nin üzüntüsü büyük! Kasımpaşa ve Konyaspar maçları hâlâ aklında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi'nin üzüntüsü büyük! Kasımpaşa ve Konyaspar maçları hâlâ aklında - Son Dakika
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