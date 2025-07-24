Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Spor

Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, \'\'Sürekli bana yazıyor\'\' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
24.07.2025 16:09
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Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'i aldattığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Natasha Rey, Icardi'nin kendisine çıplak fotoğraflar gönderdiğini iddia etti. Icardi ise asıl fotoğrafları gönderenin Rey olduğunu söyleyerek, ''Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım'' notuyla karşılık verdi.

Yabancı basında China Suarez'i aldattığı iddiaları patlak veren Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü futbolcu, iddiayı ortaya atan Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini ifşaladı. Icardi, Rey'in kendisine çıplak pozlarını ve videolarını 'bedavaya' yolladığını söyledi. Natasha Rey, Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli bir fotoğraf paylaştı.

ICARDI'YA AİT İDDİASI

Videoda yer alan kişinin, karnındaki dövmeden yola çıkılarak Icardi olduğu iddia edildi. İddialar karşısında sessiz kalmayan Icardi ise sert bir açıklamayla yanıt verdi. China'yı aldattığı yönünde çıkan iddialara öfkelenen Icardi, Natasha Rey'in kendisine yolladığı çıplak fotoğrafın ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından paylaşarak asıl fotoğraf gönderinin o olduğunu yazdı.

"BENİMLE OYUN OYNAMAYIN"

Rey'in kendisine herhangi bir mesajının ulaşmadığını ve gönderdiği videoları da hiçbir şekilde talep etmediğini söyleyen yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu muymuş benim sözde sevgilim? Mesajlarını asla kabul etmedim, bana kendiliğinden çıplak videolarını gönderdi. Yalan söylemeyi ve benim adımı kullanarak prim yapmaya çalışmayı bırakın. Elimde her zaman olduğu gibi kanıtlar var. Ekran görüntülerini paylaşmak isterdim ama çıplak içerik nedeniyle Instagram hesabım kapatılabilir. Öpücükler… Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!" Öte yandan dikkati çeken bir detay ise Natasha Rey'in Wanda Nara'nın yakın arkadaşı çıkması oldu.

İşte o paylaşım;

Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

"UCUZ İŞLER YAPMAYIN"

Icardi, olay sonrası yaptığı ikinci paylaşımda ise iddiaları daha sert bir dille reddetti. Instagram'da yaptığı açıklamada, "Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... Öyle ucuz işler yapmayın!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Galatasaray'ın 2023 yılında Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup ettiği maçtan bir kareyi de ekleyen Icardi, "Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama!" notunu düştü.

Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

NATASHA REY KİMDİR?

Natasha Rey, sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla bilinen bir internet fenomeni. İsmi ilk kez bu kadar geniş çaplı bir skandalla anılan Rey'in, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın yakın çevresinden biri olduğu da ortaya çıktı. Bu bağlantı, olayın arkasında daha karmaşık ilişkilerin bulunabileceği yorumlarına neden oldu.

Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    haydi icardi gollerin bol olsun 4 4 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    Kadın kadındır ,cinsel figür değil ,cinsellik te hayvanlık değildir anlayana 3 2 Yanıtla
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