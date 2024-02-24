Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Mert Hakan'dan muhteşem gol - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Mert Hakan'dan muhteşem gol

Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

24.02.2024 20:43
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sashasında ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk etti.

POROZO ATTI

59. dakikada Haris Hajradinovic'in ortasında altı pasın içerisinde topa iyi yükselen Porozo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

MERT HAKAN'DAN MÜKEMMEL GOL

Kasımpaşa'nın attığı gol sonrası Fenerbahçe baskısını arttırdı. Orta alanda topu kazanan Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Topun başına geçenMert Hakan barajın üstünden topu geçirdi ve topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

İşte Mert Hakan'ın o golü;

İçinden De Bruyne çıktı! Mert Hakan'dan olağanüstü gol
İçinden De Bruyne çıktı! Mert Hakan'dan olağanüstü gol
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Mert Hakan\'dan muhteşem gol
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Mert Hakan'dan muhteşem gol - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ertan Çelik: Uydurma penaltı 9 30 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: bize karşı bu futbolu oynayabilen takımlar neden Galatasaray’a karşı aynı şeklide oynamıyor. Türkiye’de futbol, Fenerbahçe’ye karşı oynanan bir oyundur. Gerisi yalan. 30 2 Yanıtla
  • Ertan Çelik: GÜNAHKAR LAR 2 12 Yanıtla
  • Mmt Erd: İnsanlar ne dertte bunlar ne kafa da dünyanın en saçma salakça ve aldatmacası futbol denen oyun. Futbolcular para karı kariyer derdinde tuttuğu takım vs yok parayı nerde çok görüyorsa kendini oraya satıyor. Bizim ahmak millet de hayatını bu saçmalığa adıyor. Rabbim hidayet etsin 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Mert Hakan'dan muhteşem gol - Son Dakika
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