20 Kasım Pazar günü Katar-Ekvador maçıyla başlayacak Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Futbol dünyasında Brezilya, Arjantin, İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika ve İspanya'nın favoriler arasında olduğu konuşuluyor. İddaa'da belirlenen şampiyonluk oranları ise hayli şaşırttı.
İddaa, Brezilya'yı 3.85'lik oranla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. İkinci sıradaki Arjantin'in 5.50, üçüncü sıradaki Fransa'nın ise 6.80'lik oranı var.
Uzun yıllardır kıyaslanan Messi, Ronaldo ve Neymar üçlüsü daha önce bu turnuvayı hiç kazanamadı. Üç star da bir ilki başarmak için takımlarına liderlik edecek.
İşte favorilerin oranları:
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya! İşte dünya devlerinin şampiyonluk oranları - Son Dakika