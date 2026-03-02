İDOSK, Süphan Dağı'na Kış Tırmanışı Başarısıyla Zirveye Ulaşmıştır - Son Dakika
İDOSK, Süphan Dağı'na Kış Tırmanışı Başarısıyla Zirveye Ulaşmıştır

İDOSK, Süphan Dağı\'na Kış Tırmanışı Başarısıyla Zirveye Ulaşmıştır
02.03.2026 10:02
İstanbul Doğa Sporları Kulübü, zorlu kış şartlarında Süphan Dağı'na başarılı bir tırmanış yaptı.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü (İDOSK) sporcuları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

İstanbul Doğa Sporları Kulübünden 6 kişilik dağcı grup, Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'na zorlu kış şartlarında başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 2026 yılında kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle uzun zaman sonra İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri zirve yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nün kuzeyinde yükselen Süphan Dağı'na yapılan tırmanış, sert rüzgar ve eksi derecelere düşen hava sıcaklığına rağmen planlandığı şekilde tamamlandı. Kulüp sporcuları, profesyonel dağcılık ekipmanları ve disiplinli ekip çalışması sayesinde zirveye güvenli bir şekilde ulaştı.

Tırmanış, sabahın erken saatlerinde kamp alanından başladı. Kar kalınlığının yer yer üç metreyi aştığı parkurda sporcular; krampon, kazma ve ip emniyet sistemleri kullanarak ilerledi. Zaman zaman etkili olan tipi ve sert rüzgar, ekibin temposunu düşürse de deneyimli lider kadronun yönlendirmesiyle rota güvenli biçimde takip edildi.

Yaklaşık 8 saat süren zirve yürüyüşünün ardından ekip, 4 bin 58 metre rakımlı zirveye ulaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Zirvede kısa bir kutlama yapan sporcular, hava şartlarını göz önünde bulundurarak kontrollü şekilde inişe geçti.

Kulüp yetkilisi Murat Bal, kış dağcılığının yaz tırmanışlarına kıyasla çok daha fazla teknik bilgi ve dayanıklılık gerektirdiğini vurgulayarak, "Süphan Dağı kış şartlarında hem fiziksel hem mental olarak ciddi bir sınav sunuyor. Ekip olarak uzun süredir bu tırmanışa hazırlanıyorduk. Planlama, doğru ekipman ve takım uyumu sayesinde hedefimize ulaştık" açıklamasında bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Süphan dağı, İstanbul, Spor, Son Dakika

