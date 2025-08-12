IFMA'dan İsrail Bayrağına Yasak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

IFMA'dan İsrail Bayrağına Yasak

12.08.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Muaythai Federasyonu, İsrail bayrağının açılmaması ve marşının okunmamasına karar verdi.

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA), tüm faaliyetlerinde İsrail bayrağının açılmamasına ve marşının okunmamasına karar verdi.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre IFMA İcra Kurulu, Filistinli muaythai sporcusu ve barış elçisi Ammar Hamayel'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle IFMA Başkanı Sakchye Tapsuwan başkanlığında toplandı.

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız'ın da yer aldığı toplantıda, "Dünya ve kıta şampiyonaları, uluslararası tüm faaliyetlerde İsrail bayrağı açılmayacak, marşı okunmayacak, flama, eşofman, kıyafetler dahil hiçbir bayrak/sembol kullanılmayacak. Sporcular ancak Tarafsız Bireysel Sporcu (AIN) ünvanıyla yarışabilecek." kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Zoom üzerinde katılım sağladığımız bu toplantıda Uluslararası Muaythai Federasyonu İcra Kuruluna, alınan kararın sporun temel değerlerini ortaya koyduğunu, bu kararın önemli bir tavır olacağını belirttim. Dünya, ülkemizin hükümet politikasında tüm savaşların bitmesi için çaba gösterildiğini görüyor. Toplantıda, barışın korunmasını temenni ettiğimizi dile getirerek karardan dolayı teşekkürlerimizi ilettik."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor IFMA'dan İsrail Bayrağına Yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
TMSF, Ekotürk’e el koydu TMSF, Ekotürk'e el koydu
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Serdal Adalı’dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması Serdal Adalı'dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
Kars’taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma Kars'taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
10:05
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
16:27
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
16:27
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
16:17
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
16:09
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir
Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 12:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: IFMA'dan İsrail Bayrağına Yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.